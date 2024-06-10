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深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

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影／看一眼不爽？ 印尼移工台中綠川持酒瓶攻擊今落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

印尼籍古姓移工昨天凌晨在中區綠川西街一帶喝酒，喝醉後疑遭兩名同鄉因不明原因攻擊，導致頭、臉有多處開放性撕裂傷，古跑到附近超商向店員求助，因血流滿面，還在鐵卷門留下「血掌印」，警方今天清晨帶回兩名涉案移工，依傷害罪偵辦。

經查，昨天凌晨1時許，印尼籍古姓移工（34歲）疑在綠川西街一帶喝酒，酒後遭兩名同鄉攻擊，臉部、頭部有多處撕裂傷，古跑到超商向店員求助，由119送醫治療，意識清楚，無生命危險。

警方調閱監視器，發現涉案的是阿姓、安姓（27歲、30歲）兩名印尼籍移工，今天清晨7時許，已在烏日區抓到人，二人辯稱，當時因不滿古「一直盯著他們看」，引來不滿情緒，才會尾隨後，持酒瓶、徒手攻擊。

第一警分局呼籲，絕對不容許任何不法情事在台中發生，警方絕對有能力保護市民財產安全，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法分子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印尼籍古姓移工昨天行經中區綠川西街時，遭兩名同鄉持酒瓶攻擊，古求救時在鐵門留下血掌印。圖／讀者提供
印尼籍古姓移工昨天行經中區綠川西街時，遭兩名同鄉持酒瓶攻擊，古求救時在鐵門留下血掌印。圖／讀者提供

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