二房東慘遭房客砍斷動脈亡 凶手逃新竹自首畫面曝光

台北市萬華區今天上午發生命案，67歲陳男疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，涉嫌持菜刀砍死對方後逃往新竹城隍廟，新竹警方今下午2時許接到陳男報案電話，聲稱自己在台北租屋處內拿刀砍人，警方到場後，只見陳男穿著藍色外套，一臉驚慌蹲在地上，直到警方上前問「你報案的是嗎？」他才支支吾吾、做出「揮砍」動作的說：「我…殺房東」。

據了解，陳男經濟狀況不穩，是列冊低收入戶，也是萬華社福列冊獨老，日前他向台北市民和街一處民宅的顏姓二房東承租一間雅房居住，但近期房租卻繳不出來，陸續積欠約2萬元房租。顏男因多次催討未果，兩人今晨又因此事起口角，陳男竟憤而拿起住處內的菜刀對顏猛砍，甚至將顏男的頸動脈砍斷，導致其大量失血後死亡。

陳男犯案後，先在住處內換下沾染血液的衣褲，並將自己身上血跡清洗乾淨後，隨即逃回新竹老家，監視器畫面中拍下陳男步履闌珊，左右手也各拿著約3袋隨身用品，接著前往新竹城隍廟一帶閒晃。不過陳男疑因自覺難逃法網，隨即向超商店員借電話報警，新竹市警一分局獲報後，立即前往查看。

警方到場時，陳男穿著藍色外套，身上已看不出血跡噴濺痕跡，而陳男也一臉驚慌蹲在地上不知所措，直到警方上前問：「你報案的是嗎？」他才支支吾吾、手做出「揮砍」動作說：「我…殺房東」。