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欠租男砍死二房東 逃新竹自首

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

陳姓男子疑不滿頻被同住的二房東顏姓男子催繳房租，昨天上午涉持菜刀砍死對方，犯後搭火車南下新竹老家躲藏，再報警自首。記者翁至成／攝影
陳姓男子疑不滿頻被同住的二房東顏姓男子催繳房租，昨天上午涉持菜刀砍死對方，犯後搭火車南下新竹老家躲藏，再報警自首。記者翁至成／攝影
六十七歲陳姓男子疑不滿七十八歲顏姓二房東多次催繳房租，昨天上午涉嫌持菜刀砍殺對方，顏姓老翁因年邁雙眼失明，無力反抗，被砍十多刀慘死。陳犯案後逃往新竹老家，再打電話向當地警方自首；北市警方接獲通報才知出命案，昨連夜將陳男押回台北，依殺人罪嫌偵辦。

警方調查，顏姓老翁是市府列冊獨居長者，以每月一萬八千元租金租下萬華區民和街二樓公寓，陳男是低收入戶，向顏租屋，二人平分房租，共住三房一廳。平常都是顏男先付房租再向陳男收費，但陳男數月來多次欠繳，顏男頻頻催討，雙方不快。昨天上午二人疑又因房租問題爭吵，陳涉嫌從廚房拿菜刀奔至顏男房間砍殺。

顏男因年邁，又眼睛患有青光眼、雙眼失明，直接被砍中，中刀後奮力反抗，被陳再猛力攻擊頭部、頸部，最後活活被砍死。

陳行凶後將菜刀丟在現場，脫去血衣盥洗後逃離，直接搭火車逃回新竹市老家；昨天下午他疑自知法網難逃，從家中走出至超商用公共電話打一一○自首「我剛剛殺人了」，轄區第一警分局北門派出所獲報立即前往將陳男帶回，並通報萬華警方到租屋處查證。

警方找來房東開門，果真見顏男慘死在屋內，身中至少十多刀，頭、手、腳都被砍傷，致命傷在頸部，大量失血，丟在一旁菜刀嚴重變形，研判陳男行凶時手段凶殘。

萬華警方隨後派員南下新竹，在昨晚將陳男帶回調查，先留置分局拘留室，今天上午依殺人罪嫌偵辦。

新竹 殺人 老家

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