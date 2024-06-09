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持毒男遇盤查耍金蟬脫殼！見警一招追上…秒放棄被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名47歲王姓男子昨違規穿越馬路遭警方攔下，警方詢問過程中發現男子神情緊張，手中還握著疑似裝有毒品的夾鏈袋，王男不願配合，隨即把夾鏈袋塞進口氣芳香錠鐵盒中，並脫掉上衣將鐵盒扔掉逃跑，警方立即尾隨並向民眾借機車追上，男子見狀當場放棄就逮，果然在鐵盒中發現毒品安非他命，全案依法偵辦。

桃園警分局埔子所員警昨下午2點多巡邏行經中正路，發現一名47歲王姓男子未行走斑馬線違規橫越馬路，將他攔下勸導。

員警與王男對話時察覺他神情慌張，手中握著一個疑似裝有毒品的夾鏈袋，當下警方請他出示，王男不願配合轉身要跑，員警趕緊將人拉住，雙方拉扯時王男將夾鏈袋塞進身上攜帶的口氣芳香錠鐵盒中，順勢脫掉衣服再把鐵盒扔進一旁工地，隨即拔腿狂奔。

對此員警立即呼叫警力支援並在後尾隨，雙方追逐約1百多公尺，王男逃往人潮眾多的街道意圖規避員警查緝，警方向熱心民眾借用機車在後尾隨，王男又跑了約50公尺，回頭張望看到員警騎機車過來當場傻眼，立即放棄逃逸乖乖被逮，員警帶他回到現場取回該鐵盒，果不其然裡面有毒品吸食器及毒品安非他命一小包，全案依法函請偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園47歲王姓男子持毒不配合警方調查，使出金蟬脫殼術，警方向民眾借機車尾隨逮到男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園47歲王姓男子持毒不配合警方調查，使出金蟬脫殼術，警方向民眾借機車尾隨逮到男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園47歲王姓男子持毒不配合警方調查，使出金蟬脫殼術還是被逮。記者周嘉茹／翻攝
桃園47歲王姓男子持毒不配合警方調查，使出金蟬脫殼術還是被逮。記者周嘉茹／翻攝

桃園 毒品

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