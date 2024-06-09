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愛買刮刮樂 她在財神廟販毒

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

張女販毒怕被抓，平時都以車為家居無定所，宛如遊牧民族。記者曾健祐／翻攝
張女販毒怕被抓，平時都以車為家居無定所，宛如遊牧民族。記者曾健祐／翻攝

卅八歲張姓女子沒穩定工作，平日靠販賣毒品牟利維生，但她怕被檢警鎖定不敢回家，不僅把值錢家當帶在身上還以車為家，宛如「遊牧民族」居無定所，她還常到財神廟拜拜，將販毒所得購買刮刮樂盼一夜致富，警方鎖定逮人後，張女被以販毒罪收押，近日被檢方依販賣一、二、三級毒品罪起訴。

台中市刑大指出，二○二三年十一月查獲洪姓男子（五十歲）販毒，發現毒品源自家住北屯區的張女，全案報請檢察官指揮，同年十二月持搜索票、拘票前往一間電子遊藝場抓人。

警方指出，張女落網後，現場查扣五包安非他命（重十點三五公克）、三包毒品咖啡包及手機等贓證物，未料張女堅決否認販毒，但至少有六名下游藥腳指證向張女買毒。

警方發現，張女平常會到北屯區廣天宮財神爺廟拜拜，拜完就買樂透彩、刮刮樂，盼能一夜致富翻身，有時甚至直接和藥腳相約在宮廟交易毒品。

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