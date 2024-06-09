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海洛因裝奶粉罐 4泰人運毒起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

4名泰國籍男女偽裝成2對情侶，今年4月18日將9.5公斤、市價5000萬元的海洛因毒品裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中，分別夾藏在各自行李中運輸來台遭查獲。圖／航空警察局提供
4名泰國籍男女偽裝成2對情侶，今年4月18日將9.5公斤、市價5000萬元的海洛因毒品裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中，分別夾藏在各自行李中運輸來台遭查獲。圖／航空警察局提供

泰國籍女子Choklap與三名同鄉男女，因缺錢花用遭國際販毒集團吸收，上月將九點五公斤、市價五千萬元的海洛因毒品，偽裝在銀髮族常用的營養補充奶品夾藏來台，四人假扮兩對情侶闖關仍遭逮捕拘提，桃園地檢署近日依運輸一級毒品等罪起訴四人，目前均羈押看守所，未來判決確定服刑後，驅逐出境。

起訴指出，四名泰籍人士Choklap、Singrueang、Nula、Leuengsakun分別為廿二至廿九歲不等男女，今年四月與國際販毒集團綽號「阿洪」、「Grace」毒販談妥，若能將高純度海洛因毒品運輸來台，每人可獲十五萬元泰銖報酬。

調查指出，四人今年四月十七日購買四只行李箱後，從泰國廊曼機場飛往柬埔寨金邊機場，在機場附近一間民宅內，將裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中的海洛因毒品，分別夾藏在各自行李中，十八日搭乘長榮班機傍晚抵台，Choklap、Singrueang在第一航廈入境時遭海關攔查，行李中被抄出四八四二公克海洛因。

Choklap、Singrueang落網後供出，另對同行男女Nula與Leuengsakun已闖關成功，正依照毒販指示要前往台北市萬華區豪景大酒店交貨，航警立刻清查車號追蹤，隨即在蘆竹區新南路攔下Nula的出租車，順利兩人拘提到案，查扣四六二一點四八公克海洛因、聯絡用的人頭電話等證物。

毒品上游Grace和阿洪另案偵辦。毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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