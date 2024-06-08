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5千萬元海洛因冒充奶粉藏行李 4泰男女來台闖關失敗羈押中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

泰國籍女子Choklap Suphatcha與3名同鄉男女，遭國際運毒集團以每人15萬泰銖報酬吸收，今年4月中旬將約9.5公斤、市價5000萬元海洛因毒品，偽裝成銀髮族常用的營養補充奶品夾藏來台，2人在海關就被逮，另2人搭車途中遭拘提。桃園地檢署偵結，將4人依運輸一級毒品等罪，目前均羈押於看守所候審。

起訴事實指出，4名泰籍Choklap、Singrueang、Nula、Leuengsakun分別為22至29歲不等男女，今年4月前與國際運毒集團綽號阿洪、Grace談妥，約定將海洛因毒品運輸來台後，每人可獲報酬15萬元泰銖，於是由Choklap訂購機票食宿，兩兩一組假扮成2對情侶。

調查指出，4人於今年4月17日購買4只行李箱後，自泰國廊曼機場飛往柬埔寨金邊機場，在機場附近某民宅，將裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中的海洛因毒品，分別夾藏在各自行李中，於18日中午搭乘長榮班機在傍晚5點抵台，Choklap、Singrueang在一航廈入境時，遭海關攔查，在2人行李中起出偽裝成奶粉的4842公克海洛因。

經Choklap、Singrueang供出，另對同行男女Nula與Leuengsakun已經闖關成功，依照Grace指示正前往台北市萬華區的豪景大酒店，航警立刻清查車號，隨即在蘆竹區新南路一段攔下Nula他倆所搭的出租車，將Nula、Leuengsakun拘提到案，並查扣4621.48公克海洛因，及聯絡使用的行動電話等贓證物，至於泰國籍Grace和綽號阿洪所涉運輸毒品罪嫌另行偵辦中。

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4名泰國籍男女偽裝成2對情侶，今年4月18日將9.5公斤、市價5000萬元的海洛因毒品裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中，分別夾藏在各自行李中運輸來台遭查獲。圖／航空警察局提供
4名泰國籍男女偽裝成2對情侶，今年4月18日將9.5公斤、市價5000萬元的海洛因毒品裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中，分別夾藏在各自行李中運輸來台遭查獲。圖／航空警察局提供

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