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嘉市深夜警匪飛車追逐 毒販沿途丟83包毒品

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市北港路昨晚9點多傳出警匪追車，李姓男子停車未熄火，遇警方盤查拒檢逃逸，一路往台18線高鐵大道逃竄，且在中途丟棄83包毒品咖啡包，警方發動線上圍捕，並在嘉64線攔截成功，依涉犯非法持有毒品及販毒罪嫌將李男送辦。

嘉義市第一分局員警昨晚巡邏時，在埤竹路發現一輛轎車未熄火停在路邊，立即上前盤查，但李姓男子見警方靠近後，因車上有大量毒品咖啡包，心虛驅車逃逸拒檢，一路往太保方向馳騁，路上還將83包毒品咖啡包及疑似販毒用手機丟下車。

警方通報線上警力發動攔截圍捕，在太保市埤麻腳攔停轎車，實施盤查，並返回沿路搜索，在埤竹路口田間發現李男遺棄的83包毒品咖啡包，以及疑似販毒用手機，李男坦承是他所持有，全案依違反毒品危害防制條例移送嘉義地方檢察署偵辦。

第一警分局表示，查緝毒品一直以來是警方的重點工作之一，員警落實勤務，積極緝捕防止潛在危害，更遏止大量毒品流出，將持續追溯毒品來源，以及是否販賣下游藥腳或吸食，進一步追查偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
嘉義市昨晚警匪飛車追逐，李姓嫌犯疑似販毒，還將毒品丟到田裡藏匿。圖／警方提供
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