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台南女毒犯端午連假出門賺一波 剛踏出租屋處即警逮捕

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南30歲江姓女子涉毒品案遭台南市警二分局偵查隊鎖定，上月另涉他件毒品案而被台南地檢署發布通緝，昨中午行蹤遭員警鎖定，在歸仁租屋處埋伏，趁她自租屋處出來之際上前逮捕，並在隨身皮包起出分裝好安非他命6包共計39多公克等物，將她解送歸案外，並依法送辦。

第二分局偵查隊5月中旬偵辦毒品案件中發現，江女常在台南市區出沒且涉販售安非他命，隨即展開調查，過濾鎖定其身分，但她5月27日因另涉嫌他件毒品案件未到案，被台南地檢署發布通緝，以致其四處逃亡，躲避警方查緝。

在員警積極查緝下，運用各項科技偵查鎖定行蹤，昨上午分別前往其可能出沒永康、歸仁地區查緝。終於11時許在歸仁區某透天厝中，發現她開啟鐵門走出，員警上前確認其身分後，當場將她逮捕。

警方在她隨身皮包內起獲已分裝好並準備外出交易的安非他命6包(39.45公克)，隨後又在其房內發現有安非他命1包(0.36公克)、毒品咖啡包2包(4.28公克)及電子磅秤、夾鏈袋等分裝工具。警方詢問後，依涉毒品危害防制條例送辦，並擴大溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在江女隨身皮包內起獲已分裝好的安非他命6包，隨後又在其房內發現有安非他命1包、毒品咖啡包2包、電子磅秤及夾鏈袋等分裝工具。圖／讀者提供
警方在江女隨身皮包內起獲已分裝好的安非他命6包，隨後又在其房內發現有安非他命1包、毒品咖啡包2包、電子磅秤及夾鏈袋等分裝工具。圖／讀者提供
台南女毒販遭通緝，端午節前著小背心亮麗出門，即遭埋伏多時警方逮捕歸案。圖／讀者提供
台南女毒販遭通緝，端午節前著小背心亮麗出門，即遭埋伏多時警方逮捕歸案。圖／讀者提供

台南 毒品 端午節 通緝

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