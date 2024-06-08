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台中38歲女成「遊牧民族」 四處販毒拜財神廟求一夜致富

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中38歲張姓女子沒有穩定工作，平日都靠販賣毒品牟利維生，但她怕被檢警鎖定不敢回家，把值錢家當帶在身上並以車為家，宛如「遊牧民族」般居無定所，還常到財神廟拜拜，將販毒所得購買刮刮樂盼一夜致富，警方鎖定逮人後，張女被依販毒罪嫌遭收押、起訴。

台中市刑警大隊第六隊指出，2023年11月查獲洪姓男子（50歲）販毒，從該案向上溯源，發現毒品源自另一名家住在北屯區的張姓女子（38歲），全案報請檢方指揮，同年12月中持搜索票、拘票到一間電子遊藝場準備抓人。

警方指出，張女落網後，現場查扣5包安非他命（重10.35公克）、3包毒品咖啡包及手機等贓證物，未料張女堅決否認販毒，但至少有6名下游的藥腳指稱向張女購買。

警方說，張女沒有穩定工作，平時都靠對外販毒牟利，為了規避追查甚至以電子遊藝場，或是車輛為家，全身值錢家當都一併攜帶，或是到宮廟內簡單盥洗。

警方也發現，張女不務正業販毒維生，仍然抱持發財夢，平常還會到北屯區的廣天宮財神爺廟拜拜，祈求財神爺給她好運氣，拜完就買樂透彩、刮刮樂，盼能一夜致富翻身，有時甚至直接和藥腳相約在宮廟交易毒品。

警方當天逮人時，張女還想從電子遊藝場的後門偷偷溜走，但仍被埋伏警力堵到，詢後依法送辦，台中地檢數偵結認定她犯嫌明確，依販賣第一、二、三級毒品等罪嫌起訴她。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張女販毒怕被抓，平時都以車為家居無定所，宛如遊牧民族。記者曾健祐／翻攝
張女販毒怕被抓，平時都以車為家居無定所，宛如遊牧民族。記者曾健祐／翻攝
警方在張女車內起獲毒品。記者曾健祐／翻攝
警方在張女車內起獲毒品。記者曾健祐／翻攝

毒品 財神 販毒

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