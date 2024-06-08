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警察傻眼了...罰款欠50萬元以上大戶用這招躲追繳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

警方開立許多罰單，卻有不少難以追討，台北警局統計累計達6009萬未繳，項目繁多。罰款包括交通違規、取締攤販、3、4級毒品的罰款。警方也發現，北市有欠繳大戶，金額累積達50萬元以上的就有24人，其中以未依規定設攤居多。而且追繳困難，甚至有人辦假離婚，讓公務員追不到錢。

北市議會上周審查北市警察局去年和前年總決算中的罰款，111年歲入罰款轉入數7468萬多萬，執行結果經審計處審定實現數僅1459多萬元，占轉入數19%，其中註銷數2766萬7773元，繼續保留的則有3242萬2823元。其中註銷的部分，通常罰單催收5年及以上，可以去行政執行處取得債權憑證，再報審計處，把這筆錢從決算中註銷。

市警局指出分析，從決算中註銷，大多以吸食3、4級毒品的罰款占最多，追繳不成改為債權，保留的部分，以罰單最多，包括交通和攤販罰款。

北市警方統計，欠繳大戶，金額累積達50萬元以上的就有24人，其中以未依規定設攤居多。基層坦言確實有些欠繳罰單追繳不易，戶頭追不到錢，甚至有大戶以「假離婚」方式，躲避追繳。

其實不只是罰單，基層員警指出，目前警察局、刑警大隊、交通大隊、分局依不同法律規定，都會開立處分、罰單，例如警察局針對自製獵槍處罰、當鋪，或是刑警大隊針對三、四級毒品裁罰、交通大隊針對慢車、行人、道路障礙、分局的社會秩序維護法裁罰等，項目繁多，因此建議警察局應比照市府交通局，成立裁決所。

基層員警坦言，若每個單位各自處罰，又得各自催繳，加上承辦人若為同一人，業務繁重，乾脆不用追了，而且各個繳費方式也都不同，追繳方式亦有差異，承辦人遇到受處分人不繳納罰款時，還得定期調閱其財產目錄、所得來源資料，移送至行政執行署，如果執行署不多加催繳，行政機關也沒輒，非常麻煩。

員警指出，若成立裁決所，針對不同處分統一律定繳納和追繳方式，會比各自辦理提升追繳有執行率；不繳納罰款的人，行政執行署應該研議更有效的催繳方式，例如降低其信用評比，或限制其使用公眾資源等的方式，這樣才公平。

警方取締交通違規。圖／報系資料照
警方取締交通違規。圖／報系資料照

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