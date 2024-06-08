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影／毒蟲偷車偷娃娃機商品 台中警民合作逮人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

林姓男子涉嫌偷小貨車後，再開車尋找行竊目標，他曾到娃娃機店搜刮物品，被害人調看監視器畫面氣罵沒良心，台中市大雅警分局今天逮到人，查扣贓車、贓物，在他身上查獲毒品，正追查他涉及案件中。

大雅警分局今天凌晨3時8分接獲報案，台中市大雅區中清路三段有竊盜案，警方立即趕赴現場後，在警民合作下，共同壓制53歲林姓男子。

據報案人說，他調出店內監視錄像顯示，林男涉嫌進店行竊，警方查扣他開的小貨車是贓車、裝載在貨車上的娃娃機店內商品是贓物、也查扣作案工具等用品，還在他隨身包內起獲2包第一級毒品海洛英，經試劑初步鑑驗呈陽性反應，當場查扣，全案後續依竊盜、毒品等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

被害人今天凌晨在網路發文提醒說，「有一個小偷。應該是超級大偷落網了」，被害人說，這名小偷每天偷貨車再偷東西，台中市多區都有他的蹤跡，「今天凌晨被大雅派出所查獲。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市大雅警分局今天逮捕竊案嫌犯，查扣贓車、贓物和毒品。記者游振昇／翻攝
台中市大雅警分局今天逮捕竊案嫌犯，查扣贓車、贓物和毒品。記者游振昇／翻攝

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