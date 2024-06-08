北市府科員涉販毒 檢起訴求重刑

台北市府社會局科員劉如婕涉嫌在市府3樓吸菸區，以3500元販售1支大麻菸彈給詹姓男子，警方查出該大麻菸彈是劉女男友周冠亘無償轉讓，台北地檢署昨依毒品罪起訴劉女與周男，由於劉女犯後態度惡劣，檢方建請法院從重量刑，劉女施用毒品部分另案偵辦。

今年1月間，大安警分局臨檢發現詹男子行形跡可疑，查獲持有大麻菸彈1支，詹男供出與劉如婕是朋友，聽聞劉女有管道拿貨，因此用LINE詢問劉女「是否有貨」，並約在市府交易。

警方溯源查到劉如婕販毒，今年3月6日搜索市府及劉女居所，拘提劉如婕及周冠亘到案，在兩人住處查扣大麻、吸食器、研磨器、置物盒等證物。

檢方調查，去年底周冠亘無償轉讓2支大麻菸彈給劉如婕，劉女今年1月2日詹男相約在市府3樓吸菸區交易，由劉女交付1支大麻菸彈給詹男，詹男以LINEPay轉帳3500元給劉女。

另外，周冠亘去年12月15日在信義區松壽路前廣場，向綽號「MARK」男子預定2萬元大麻，兩人約定隔天交易，周男取得大麻後，挑出種子裝入夾鏈袋。交易當天，周男再次向MARK預定3萬元大麻，約定17日交易，再以相同方式收藏。

檢方指出，周冠亘又以每支3500元價格，向MARK購買3支大麻菸彈，接著再向MARK購買大麻35公克及15支大麻菸彈。今年3月3日，周男在住處無償轉讓大麻給劉如婕，劉女將大麻放入捲菸後點燃，吸食施用一次。

劉如婕偵訊時坦承販毒，但辯護人具狀否認販毒，考量劉女為北市府公務員，利用政府機關場所交易毒品，事後又否認，認定劉女態度惡劣不知悔改，建請法院從重量刑；周冠亘偵查中自白，可減輕其刑。北市府表示，會要求社會局將劉如婕移送公務員懲戒委員會。