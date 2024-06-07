影／台南安平餐廳清晨傳槍響 醉漢對鐵捲門開槍2員工受傷
台南安平區中華西路金都會館餐廳今晨5時許發生槍擊案，61歲黃姓男常客因酒後與人口角，認店家沒作為心生不滿，離開後又折返，持改造手槍朝已關門休息的鐵捲門射擊2發，其中1發貫穿鐵捲門，另發卡彈，而站在櫃台聊天兩員工遭子彈碎片波及頭、頸部，經送醫救治後幸無大礙。
台南市警四分局獲報後立刻與刑事警察大隊偵四隊組成專案小組，報請台南地檢署臺指揮偵辦，經調閱監視器，迅速於數小時內鎖定黃男行蹤，並派遣多組警力同步埋伏，經向院檢聲請核發搜索票、拘票獲准，隨即在安平區將他拘捕到案，並起出作案用改造槍枝1把、子彈1發。
據調查，黃男是餐廳常客，深夜喝酒時與人口角，但店家見狀未介入雙方糾紛，他返家後心生不滿，越想越生氣，又折返店家，涉持改造手槍對已關門休息的餐廳鐵捲門開槍射擊2發，其中1發貫穿鐵捲門，另發則卡彈。
然而，貫穿鐵捲門的子彈碎片及玻璃碎片，波及站在櫃台處聊天的兩員工頭、頸部，經醫送醫救治後幸無大礙。
黃經拘提到案後表示，該槍彈是友人寄放，但友人日前已過世。警方詢問後，依涉殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。
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