明揚大火事故 勞動部要求工廠化學品報備頻率增

明揚工廠爆炸事故造成嚴重傷亡，為避免事故重演，勞動部近日修改法規，要求有使用高危險化學品工廠必須每半年報備一次化學品資料、加強工廠使用化學品管理。

明揚工廠去年發生爆炸事故，造成傷亡嚴重，也讓外界關注工廠使用化學品的安全，為加強工廠化學品管理，勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿宣布將強化「優先管理化學品」監督查核機制。

勞動部職安署職業安全衛生組長張國明今天接受媒體聯訪指出，勞動部已經修正發布「優先管理化學品之指定及運作管理辦法」，將高危險化學品運作資料報請備查的頻率，由原先每年1次調整為每半年1次，也要求當工廠大量買進或使用化學品的量時，必須在30日內備查。

張國明表示，化學品種類繁多，其中包含具有火災、爆炸或急毒性的化學品，當工廠運作大量易燃、易爆或急毒性化學品，一旦發生事故，影響的範圍及嚴重程度大，不但造成勞工傷亡，也可能危及公共安全。

張國明也說，各勞動檢查機構將持續實施各項專案檢查，並積極與經濟部、內政部及環境部等相關部會實施聯合督導或檢查，若雇主未依相關規定辦理者，將處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。