快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

新世代販毒策略2期砸250億 十年毒品初犯人數降64%

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

聯合國調查，過去一年使用非法藥物盛行率5.8%，每17人就有1人使用，為強化我國毒品防制，政府推出的「新世代反毒策略行動綱領」已進入第二期， 投入250億元。衛福部心理健康司統計，102年至112年毒品初犯人數下降64%，新興毒品等各級毒品使用者下降30.4%，減害計畫成效優於司法矯正機構，但需要專業人員整合性照顧。

行政院106年7月提出「新世代反毒策略行動綱領」，擴編戒毒策略預算，提升藥癮者的醫療和專業處遇服務的涵蓋率，並在「新世代反毒策略行動綱領第二期計畫」中，納入了培植兼具「臨床服務」與「研究能力」的成癮醫療政策轉譯人才的目標。

衛福部心理健康司長陳亮妤說，新世代販毒策略1.0投入100億、第二期則投入150億，除了科技緝毒、海關新興毒品檢驗外，也有龐大資源挹注在成癮治療與社會復歸，目前已看到顯著成果，從102年至112年的毒品初犯人數下降64%，包含新興毒品在內，各級毒品的使用者下降30.4%。

國衛院副院長陳為堅指出，如果檢察官發現毒品使用者，各項消極條件符合緩起訴規定，檢察官就會給予緩起訴處分，並附帶要求到藥癮治療中心接受治療，希望未來能擴大藥癮患者經由醫療模式介入處分，而不是被動待在矯正機關裡。

針對第一級毒品如海洛因的治療，目前以美沙冬減害療法為主，陳亮妤指出，司法官學院委託師大調查不同處遇者的再犯率，發現毒品使用者經緩起訴治療的再犯率，是單純監禁的一半，希望未來在二級毒品方面可以擴大；第三、四級毒品目前仍以裁罰為主，希望朝向多元化方向研擬；兒少使用新興毒品部分，則預計以兒少為中心，進行跨部會討論。

為了培育成癮科學研究人才，衛福部委託國家衛生研究院自110年起，規畫並執行「成癮醫療研究與臨床人才培植發展計畫第一期」，由身兼神經及精神醫學研究中心主任陳為堅主導，培育具有成癮研究與臨床治療專業能力的精神科主治醫師，提升成癮研究能量，並提供實證為基礎的治療，進而提升國民健康。

成癮醫療研究與臨床人才培植發展計畫，是國內首次結合醫學中心、精神科專科醫院及成癮醫療研究單位三方合作模式，學員除了在國衛院接受成癮醫療的基礎課程，並在台大醫院進行為期9個月的臨床精進訓練，並讓學員參與成癮政策制定會議，不僅提升了培訓醫師在基礎與臨床研究方面的能力，還讓他們對相關政策制定有了更深入的了解，成為未來我國成癮醫療政策執行的中堅力量。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

衛福部心理健康司長陳亮妤（左2）說，102年至112年的毒品初犯人數下降64%，新興毒品等各級毒品使用者下降30.4%。記者賴昀岫／攝影
衛福部心理健康司長陳亮妤（左2）說，102年至112年的毒品初犯人數下降64%，新興毒品等各級毒品使用者下降30.4%。記者賴昀岫／攝影

使用者 反毒 毒品

延伸閱讀

影／德籍男逾期居留4年 警突襲酒吧…藏「大麻餅乾」遭逮

電子菸彈混毒品要價2千、學生集資買 新北：可檢查書包沒入

越南男女開毒趴5人是失聯移工 兼差坐檯女見警嚇得跪了

影／毒品移動城堡！高雄男雇Uber南北跑 警逮人驚見多種新興夯毒

相關新聞

北市府女科員涉嫌在市府內賣大麻煙彈 北檢今起訴建請從重量刑

台北市政府社會局科員劉如婕今年涉嫌在台北市政府3樓吸菸區，以3500元販售1支大麻煙彈給詹姓男子，檢警循線查悉，該大麻煙...

新世代販毒策略2期砸250億 十年毒品初犯人數降64%

聯合國調查，過去一年使用非法藥物盛行率5.8%，每17人就有1人使用，為強化我國毒品防制，政府推出的「新世代反毒策略行動...

雲林警93支嘉獎「開8槍退敵頭受傷」考績竟乙等 警局長協助救濟

國民黨雲林縣議員李明哲今質詢表示，雲林縣去年10月警匪槍戰，甫調任台西警分局橋頭派出所員警林俞宏頭部中彈受傷，仍英勇開槍...

影／德籍男逾期居留4年 警突襲酒吧…藏「大麻餅乾」遭逮

德國籍男子在台逾期居留4年，這個月1日，淡水警方突擊新北市淡水區中正東路一間酒吧，警盤查德男身分，赫見他已逾期居留4年，...

越南男女開毒趴5人是失聯移工 兼差坐檯女見警嚇得跪了

高雄市警方查緝毒品，發現大寮區小吃部聚集越南籍移工開毒趴，疑由業者提供毒品給移工開趴。警方在2家小吃部，查獲業者及越南籍...

影／毒品移動城堡！高雄男雇Uber南北跑 警逮人驚見多種新興夯毒

刑事局南部打擊犯罪中心與高雄、彰化警方合作，今年1月先逮獲鄭姓藥頭，經高雄地檢署裁定5萬具保後，鄭躲到台中，卻召募高雄朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。