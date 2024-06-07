新世代販毒策略2期砸250億 十年毒品初犯人數降64%

聯合國調查，過去一年使用非法藥物盛行率5.8%，每17人就有1人使用，為強化我國毒品防制，政府推出的「新世代反毒策略行動綱領」已進入第二期， 投入250億元。衛福部心理健康司統計，102年至112年毒品初犯人數下降64%，新興毒品等各級毒品使用者下降30.4%，減害計畫成效優於司法矯正機構，但需要專業人員整合性照顧。

行政院106年7月提出「新世代反毒策略行動綱領」，擴編戒毒策略預算，提升藥癮者的醫療和專業處遇服務的涵蓋率，並在「新世代反毒策略行動綱領第二期計畫」中，納入了培植兼具「臨床服務」與「研究能力」的成癮醫療政策轉譯人才的目標。

衛福部心理健康司長陳亮妤說，新世代販毒策略1.0投入100億、第二期則投入150億，除了科技緝毒、海關新興毒品檢驗外，也有龐大資源挹注在成癮治療與社會復歸，目前已看到顯著成果，從102年至112年的毒品初犯人數下降64%，包含新興毒品在內，各級毒品的使用者下降30.4%。

國衛院副院長陳為堅指出，如果檢察官發現毒品使用者，各項消極條件符合緩起訴規定，檢察官就會給予緩起訴處分，並附帶要求到藥癮治療中心接受治療，希望未來能擴大藥癮患者經由醫療模式介入處分，而不是被動待在矯正機關裡。

針對第一級毒品如海洛因的治療，目前以美沙冬減害療法為主，陳亮妤指出，司法官學院委託師大調查不同處遇者的再犯率，發現毒品使用者經緩起訴治療的再犯率，是單純監禁的一半，希望未來在二級毒品方面可以擴大；第三、四級毒品目前仍以裁罰為主，希望朝向多元化方向研擬；兒少使用新興毒品部分，則預計以兒少為中心，進行跨部會討論。

為了培育成癮科學研究人才，衛福部委託國家衛生研究院自110年起，規畫並執行「成癮醫療研究與臨床人才培植發展計畫第一期」，由身兼神經及精神醫學研究中心主任陳為堅主導，培育具有成癮研究與臨床治療專業能力的精神科主治醫師，提升成癮研究能量，並提供實證為基礎的治療，進而提升國民健康。

成癮醫療研究與臨床人才培植發展計畫，是國內首次結合醫學中心、精神科專科醫院及成癮醫療研究單位三方合作模式，學員除了在國衛院接受成癮醫療的基礎課程，並在台大醫院進行為期9個月的臨床精進訓練，並讓學員參與成癮政策制定會議，不僅提升了培訓醫師在基礎與臨床研究方面的能力，還讓他們對相關政策制定有了更深入的了解，成為未來我國成癮醫療政策執行的中堅力量。

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