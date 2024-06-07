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雲林警93支嘉獎「開8槍退敵頭受傷」考績竟乙等 警局長協助救濟

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國民黨雲林縣議員李明哲今質詢表示，雲林縣去年10月警匪槍戰，甫調任台西警分局橋頭派出所員警林俞宏頭部中彈受傷，仍英勇開槍回擊退敵，警局為其申請破格升職，但上月考績公布，他卻拿到乙等，警局長李建民表示，他也不解「為什麼乙等打得下去」，將協助林申請考績複查及救濟。

去年10月21日，林俞宏與橋頭派出所長林鈺家在協助一起車禍事故時，駕駛謝姓通緝犯因身份暴露，開槍朝員警射擊，林俞宏因而頭部中彈受傷，但仍奮力連開8槍，與所長林鈺家合力退敵，英勇事蹟曝光後，警局為其申請破格升職，但上月考績公布，林俞宏的考績卻只有乙等，而所長卻是拿到甲等考績。

李明哲質詢時表示，林俞宏調任前，在前單位有85支嘉獎，到任後又英勇退敵，他難以去想像竟會發生這樣的事情，英勇退敵卻拿乙等，從基層的派出所、到縣警察局，竟然沒有人能夠為他的功勳嘉獎、考績給予合理對待，這等於是告訴基層的員警說，以後看到危險閃遠一點。換成是他遇到這樣的待遇，會離開警界，要求警方應該重新檢討。

該事發生在李建民到任雲林縣警局長前，他表示，他得知後立刻了解為何給予乙等考績，才知道派出所是以他到任後對單位的貢獻程度考評，他到任後有8支嘉獎，但到任時間較短，因此給予乙等，他也認為此事不合理，甚至在局務會報生氣問「為什麼乙等打得下去」，應該要以全年度的表現來打考績。

李建民表示，以林俞宏全年度的表現嘉獎93支（原新店警分局任內有85支嘉獎），及到任後在警匪槍戰的英勇事蹟，拿到乙等考績顯然不合理，警局會主動協助林俞宏做救濟動作，包括考績複審及專案兩大功考績，至於特殊功績升職申請，警政署還在審議。在徵求林俞宏的意願後，目前他支援保六總隊。

雲林縣去年10月發生警匪槍戰，甫調任至台西警分局橋頭派出所員警林俞宏頭部中彈受傷，仍英勇開槍回擊退敵，警局為其申請破格升職，但上月考績公布，他卻拿到乙等，國民黨縣議員李明哲（左）今針對此事質詢警局長李建民（右）。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣去年10月發生警匪槍戰，甫調任至台西警分局橋頭派出所員警林俞宏頭部中彈受傷，仍英勇開槍回擊退敵，警局為其申請破格升職，但上月考績公布，他卻拿到乙等，國民黨縣議員李明哲（左）今針對此事質詢警局長李建民（右）。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣去年10月發生警匪槍戰，甫調任至台西警分局橋頭派出所員警林俞宏頭部中彈受傷，仍英勇開槍回擊退敵，警局為其申請破格升職，但上月考績公布，他卻拿到乙等，雲林縣警局長李建民表示，此事不合理，會主動協助申請考績複查與救濟。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年10月發生警匪槍戰，甫調任至台西警分局橋頭派出所員警林俞宏頭部中彈受傷，仍英勇開槍回擊退敵，警局為其申請破格升職，但上月考績公布，他卻拿到乙等，雲林縣警局長李建民表示，此事不合理，會主動協助申請考績複查與救濟。記者陳雅玲／攝影

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