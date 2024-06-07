影／德籍男逾期居留4年 警突襲酒吧…藏「大麻餅乾」遭逮

德國籍男子在台逾期居留4年，這個月1日，淡水警方突擊新北市淡水區中正東路一間酒吧，警盤查德男身分，赫見他已逾期居留4年，另在其背包搜出大麻餅乾、搖頭丸、大麻菸油等證物，連同在場另2男1女帶回查辦，警詢後依法究辦。

據了解，德國籍M姓男子（41歲）2020年持光觀簽證來台，旋即失去聯繫沒有出境。德籍男四處藏躲，一年前他來到新北市淡水區中正東路一家酒吧擔任酒保至今。上個月底新北市淡水警方獲報，這家酒吧內疑有人吸食毒品，，派員前往蒐證。

這個月1日晚上10時許，警見時機成熟持搜索票入店，盤查在場4人身分，赫見德籍男子已在台逾期居留4年，經附帶搜索其背包，發現有大麻餅乾1包（9片）、大麻餅乾碎片1包、大麻菸油1瓶、大麻菸管1支及搖頭丸2顆，連同香港籍女子（28歲）、日本籍男子（28歲）美國籍男子（37歲）等4人，一併帶回查辦。

偵詢時德籍男子坦承，毒品都是他持有，另3人則否認吸食毒菸，警詢後依毒品危害防制條例、入出國及移民法將德國籍男子移送法辦。持續向上溯源追查毒品來源及流向。

淡水警分局呼籲，施用毒品嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身，鑑於各類毒品影響治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方將持續防毒、緝毒，阻絕毒品於轄區之外，以淨化治安。

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