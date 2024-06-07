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越南男女開毒趴5人是失聯移工 兼差坐檯女見警嚇得跪了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方查緝毒品，發現大寮區小吃部聚集越南籍移工開毒趴，疑由業者提供毒品給移工開趴。警方在2家小吃部，查獲業者及越南籍男女共21人，其中6名男女是失聯移工，並搜出成桶毒品原料，將全案依違反毒品危害防制條例送等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵八隊追查毒品，發覺有越南籍移工常群聚大寮區光明路一、二段的小吃部開毒趴，發覺2家相距約500公尺的鐵皮屋KTV小吃部，由陳姓男子（26歲）主持以「半公開方式」營業，1家有掛看板，另家沒市招，只要有人聯繫開毒趴，陳與2名受雇員工就開鐵門收客，並找附近KTV的越南籍女子坐檯開毒趴。

5月31日深夜，高雄市刑大會同保三總隊警犬分隊、移民署南區事務大隊，前往陳姓男子主持的小吃店查緝毒品和非法移工，查緝人員趁小吃部開鐵門讓客人進店，立即攻入店內查緝，在包廂發現桌上散落毒品咖啡包、K他命等毒品，並在陳負責的房間搜出1個塑膠桶，裡面裝400多公克製毒咖的原料卡西酮粉末，查獲其19名越南籍男女分別在2家小吃部開毒趴。

警方查在場人身分，發現其中阮姓（24歲）、武姓（24歲）、何姓（34歲）、文姓（31歲）、黃姓（20歲）等5名越南籍男子，以及另名去坐檯賺外快的越南女子是失聯移工。

據了解，陳姓男子否認營業，稱只是借地方給越南籍移工，另家沒看板的小吃部與他無關，也否認提供毒品給這群越南籍移工。全案依違反毒品危害防制條例罪、入出國及移民法移送法辦。

高雄市警局表示，配合台灣高等檢察署執行安居緝毒專案，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩毒品，今年至5月底，共查獲各類毒品案件1159件，較去年同期增加101件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方在小吃部查獲越南男女開毒趴。記者林保光／翻攝
高雄警方在小吃部查獲越南男女開毒趴。記者林保光／翻攝
高雄警方在小吃部查獲越南男女開毒趴，其中1名女子嚇跪了。記者林保光／翻攝
高雄警方在小吃部查獲越南男女開毒趴，其中1名女子嚇跪了。記者林保光／翻攝

小吃 毒品 越南

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