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影／毒品移動城堡！高雄男雇Uber南北跑 警逮人驚見多種新興夯毒

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心與高雄、彰化警方合作，今年1月先逮獲鄭姓藥頭，經高雄地檢署裁定5萬具保後，鄭躲到台中，卻召募高雄朱姓UBER司機，每周2次「專車」南北販賣LSD毒郵票、「開心水」與2C-B膠囊等各式新興毒品，並以「免費施用」誘使王男加入台中販毒行列，經警跟監埋伏蒐證，將三人全逮捕法辦。

刑事警察局偵查第八大隊第四隊長白勝雄表示，雄檢檢察官趙期正1月指揮偵辦時，先是查獲34歲鄭持有大量毒品，利用網路推銷毒品，並以車行動販賣，當時專案小組查獲第二級毒品大麻24包、大麻煙油20支、混合型毒品咖啡包20包、MDMA搖頭藥丸10顆及MDMA粉末1包等毒品。

不過，雄檢裁定鄭5萬元具保後，並未就此罷手，他轉移陣地藏匿於台中市某套房，並召募住高雄的30歲朱男，利用UBER營業用自小客車作為掩護，每周2次經營網路販毒頻道，並「專車」南北交易，以埋包方式，挖土將毒品埋在地裡，或置放在花叢植物中，藉此隱匿查緝，並售予不特定買家。

在台中地區，鄭還利用「免費施用毒品」作為誘因，誘使22歲王男提供交通工具作為「行動安全屋」，將各式毒品放在車上躲避查緝，隨車四處販賣。

經多月跟監埋伏蒐證，4月22日，專案小組於高雄市三民區、嘉義市西區兩處，分頭逮捕共犯朱姓、王姓兩男到案，並查扣大量毒品如第二級毒品大麻15包（毛重525公克）、大麻煙油53支、混合型毒品咖啡包107包、開心水50瓶、MDMA藥丸10顆、MDMA粉末1包、LSD毒郵票、愷他命、2C-B膠囊、搖頭丸、大麻種子、各式包裝袋及埋包工具等證物。

「女生會春！會嗨！男生喝了還能硬。」鄭網路貼文寫道「開心水」無色無味難察覺，女生服用此類水後，會不由自主脫衣、搖頭，還特別註記女性」要小心！

至於，少見的LSD毒郵票從荷蘭直運，為第二級毒品；據知，食用後會產生幻覺、錯覺、自殘、自殺等毒品反應。另外，鄭貼文還提到高純度的2CB，不要鼻吸，需減量再減量施用；據知，2C-B膠囊為苯乙胺化合物，台灣俗稱「六角楓葉」，是毒性極強的幻覺劑，可不是人人施用都能嗨上天。

「全案將持續向上溯源，阻斷毒根！」南打中心表示，警詢後，鄭、朱、王等3人依違反毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

該販毒集團已埋包方式販毒交易。記者古和純／翻攝
該販毒集團已埋包方式販毒交易。記者古和純／翻攝
開心水混合多種毒品，是種無色無味的約會毒品。記者古和純／翻攝
開心水混合多種毒品，是種無色無味的約會毒品。記者古和純／翻攝
台灣俗稱「六角楓葉」第三級毒品，為幻覺劑。記者古和純／翻攝
台灣俗稱「六角楓葉」第三級毒品，為幻覺劑。記者古和純／翻攝
該販毒集團將毒品藏於花叢間。記者古和純／翻攝
該販毒集團將毒品藏於花叢間。記者古和純／翻攝
警方查獲販毒三人的車上有各式新興毒品。記者古和純／翻攝
警方查獲販毒三人的車上有各式新興毒品。記者古和純／翻攝
鄭男網路貼文。記者古和純／翻攝
鄭男網路貼文。記者古和純／翻攝
鄭男網路貼文。記者古和純／翻攝
鄭男網路貼文。記者古和純／翻攝
鄭男網路貼文。記者古和純／翻攝
鄭男網路貼文。記者古和純／翻攝
毒品咖啡包較為市面常見。記者古和純／翻攝
毒品咖啡包較為市面常見。記者古和純／翻攝
少見的新興夯毒LSD毒郵票。記者古和純／翻攝
少見的新興夯毒LSD毒郵票。記者古和純／翻攝

大麻 毒品 網路

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