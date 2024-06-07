北市府女科員涉嫌在市府內賣大麻 北檢今起訴建請從重量刑

台北市政府社會局科員劉如婕今年涉嫌在台北市政府3樓吸菸區，以3500元販售1支大麻煙彈給詹姓男子，檢警循線查悉，該大麻煙彈是由其男友周冠亘無償轉讓給劉女。台北地檢署今偵結，依涉犯毒品危害防制條例起訴劉女、周，因劉女犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

全案源於，今年1月間，大安警分局在路邊臨檢，發現詹姓男子行形跡可疑，查獲詹持有大麻煙彈1支，詹稱與劉如婕是朋友，聽聞劉有管道拿到大麻，他用LINE詢問劉「是否有貨」，雙方約在市府內交易，以3500元購買1支大麻煙彈。

檢警溯源查到涉嫌販賣大麻的劉如婕。今年3月6日，檢警搜索台北市政府及劉女住居所共3處，拘提劉女及周冠亘到案，於兩人住所扣得大麻、吸食器、煙斗、研磨器、置物盒、殘渣袋等物，將劉女、周依毒品罪嫌移送北檢複訊，檢方訊後命兩人各20萬元交保。

檢方查出，去年12月31日，周冠亘在住處無償轉讓2支大麻煙彈給劉如婕，劉女再於今年1月2日中午12點5分，與詹姓男子相約在台北市政府3樓吸煙區交易，劉女將1支大麻煙彈給詹，詹則以LINEPay轉帳3500元給劉女。

至於周冠亘持有的大麻煙彈從何而來？檢方查出，周冠亘於去年12月15日晚間，在台北市信義區松壽路12號前廣場，向「MARK」預定2萬元的大麻，兩人約定16日於同地交易。周取得大麻後，把大麻花所含的大麻種子挑出，裝入夾鏈袋收藏。交易當天，周再次向MARK預定3萬元大麻，同樣約定於17日交易，周再以相同方式收藏大麻。

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檢方指出，去年12月25日至今年元旦間某日，周冠亘以每支3500元價格，向MARK購買3支大麻煙彈；今年1月間，周再向MARK購買大麻35公克及15支大麻煙彈；之後周以不詳方式，在不詳地點，取得麥角二乙胺（LSD）1張後持有之。

周冠亘在於今年3月3日傍晚某時，在住處無償轉讓足供一次施用的大麻給劉如婕，劉女將大麻放入捲煙後點燃，以吸食煙霧方式施用一次，劉女涉施用毒品案件，檢方另案偵辦。

檢警拘提劉如婕及周冠亘後，北市府表示，市長蔣萬安知悉後非常重視，立刻下令全力配合偵查，務求毋枉毋縱，如有違法情事絕不寬貸護短，一定嚴懲嚴辦，要求社會局移送公務員懲戒委員會。

檢方指出，從劉如婕住所扣得的相關物品均檢出大麻成分，與毒品無法析離，認定劉如婕涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪嫌、周冠亘則涉犯毒品危害防制條例第11條第4項之持有第二級毒品純質淨重20公克以上罪嫌，今提起公訴。