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影／高雄男騎士暗夜遇警丟毒逃不了鷹眼 摔進民宅還心虛想跑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄47歲陳姓男騎士本周二晚間行經楠梓區後勁西路與加昌路巷口時，因未戴安全帽遭警示意攔查，但陳男不僅沒停車還加速逃逸，與他車交錯轉彎時，還趁機丟棄毒品夾鏈袋，小動作全在尾隨員警鷹眼下無所遁形；由於陳逃命飆車還自摔，警放棄尾隨回頭拾起陳掉落物和毒品，後續循線查緝陳到案，函送法辦。

「你逃不了！停車！」警騎車尾隨並大聲吆喝，但陳男仍飆速逃逸不肯停車，途中還趁亂丟棄不明物，一路橫衝直撞，還不慎自摔撞進民宅騎樓下；陳慘摔後，藍白拖、皮夾、手機全掉落在地，但他一心只想逃，逕自牽車離去。

楠梓分局表示，當時員警見狀，為顧及其他用路人安全，放棄尾隨，沿路一一拾起陳自摔時噴飛在地的手機、皮夾，以及他心虛丟棄的夾鏈袋，經檢驗確認為毒品安非他命0.42公克；警事後從陳遺落的皮夾內證件，循線查緝他到案，詢後依毒品危害防制條例罪嫌，函請橋頭地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男騎士飆車逃逸自摔，地面因機車摩擦出大量火花。記者古和純／翻攝
陳姓男騎士飆車逃逸自摔，地面因機車摩擦出大量火花。記者古和純／翻攝
陳姓男騎士見警尾隨在後，轉彎時將毒品夾鏈袋隨手丟棄。記者古和純／翻攝
陳姓男騎士見警尾隨在後，轉彎時將毒品夾鏈袋隨手丟棄。記者古和純／翻攝
陳姓男騎士飆車逃逸自摔。記者古和純／翻攝
陳姓男騎士飆車逃逸自摔。記者古和純／翻攝

毒品 自摔 藍白

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