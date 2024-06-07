新興毒品之冠 3年205人死於「喵喵」

警方近年多次查獲內含俗稱「喵喵」的四-甲基甲基卡西酮等新興毒品咖啡包，「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。本報資料照片 國內卡西酮類毒品及大麻施用人口增加，台灣高等檢察署昨發布毒品情勢分析及警示，指二○一九年起，卡西酮類毒品占新興毒品檢出件數首位，近三年竟已累積二○五件毒品死亡個案與俗稱「喵喵」的四—甲基甲基卡西酮相關。三級毒品α-PiHP也屬合成卡西酮類，常摻入菸草製「彩虹菸」，因製作簡單、成本低、包裝炫，吸引年輕族群。

高檢署主任檢察官王金聰說，第三級、卡西酮類毒品經常包裝成咖啡包及彩虹菸，吸引年輕族群，施用「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝指出，卡西酮類毒品大多從大陸走私入台，國內販毒集團於租屋處或鐵皮屋內製造分裝，透過網路平台或營業場所銷售。

食藥署統計，二○一九年起，卡西酮類毒品位居新興毒品檢出件數首位。二○一九年至去年，與新興毒品相關的死亡案件，均齡卅歲。高雄醫學大學副教授林宜靜說，「喵喵」為中樞神經興奮劑，具強烈藥物成癮性，可能造成腎臟功能損傷、幻聽幻視、憂鬱焦躁，嚴重恐致死。

近年來的毒品查獲量，除二○二一年受疫情影響外，查獲量都呈上升趨勢。高檢署檢察官趙燕利指出，二○二三年查扣第三級毒品「卡痛」重達一七五公噸，創下歷史新高；今年一至三月毒品查獲量達二四四四公斤。趙燕利也說，去年大麻查獲量為二三二八點五公斤，相較前年增加百分之四九點二，施用者多無毒品前科、白領階級、經常出入大麻合法化國家、具海外居住經驗，不易發掘施用黑數。

高檢署檢察官黃冠運說，據二○一八年至二○二二年間統計，施用毒品受刑人再犯率為百分之卅一點一，具高再犯及高復發特徵，出監後半年為再犯高峰期。