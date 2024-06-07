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單價便宜、吸食難發現 卡西酮類毒品滲透年輕人
卡西酮類毒品在年輕族群氾濫，警方今年頻發動專案掃蕩，觀察發現相關毒品常混合咖啡包流於坊間，因單價便宜、吸食方式不易被發現，較受年輕族群歡迎。
刑事局指出，警方近三年分別查獲卡西酮類製毒工廠一、三、五件，分裝場五十七、五十五、一百卅八件，相關毒品十七萬、十五萬、廿五萬餘件，有顯著流行趨勢。
警方分析，卡西酮類毒品常混合咖啡包、即溶包流出，毒販常以新潮包裝吸引年輕族群購買，又因毒品與即溶粉末混合後純度降低，單價便宜，受年輕族群青睞。
員警指出，早期毒品咖啡包常混合K他命、安非他命等毒品，但卡西酮類毒品更便宜，雖卡西酮類毒品氣味較重，但混合咖啡包喝下就無異味，不易被發現，查緝不易，更吸引年輕人購買吸食。
卡西酮類毒品曾於夜店、酒店等場所查獲，但近年最常出現在汽車旅館，研判是年輕族群相約汽車旅館開毒趴，藉毒品咖啡包飲用後的興奮、飄然感助興。
警方說，因為卡西酮類混合式毒品常透過社群軟體吸引青少年施用，警方去年起即透過政策引導加強查緝卡西酮類毒品網路藥頭。
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