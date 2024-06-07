列C級邊坡 基隆潮境山崩拚11日搶通

基隆山崩現場，公路局已完成最危險的「刷坡」，坡頂浮石都已清除，持續破碎剩餘巨石，預計本月11日可通車。記者游明煌／攝影 台2線基隆潮境公園路段本月3日嚴重山崩，預計11日搶通，因當地列為C級邊坡，無特別巡查，立委建議檢討調整特別巡查門檻，也呼籲針對私人邊坡應提前監控。交通部政務次長陳彥伯表示，巡查門檻跟私人邊坡管理都將檢討。

交通部昨於立法院進行「邊坡滑坡監控作為」專題報告指出，經盤點公路局所轄優先關注邊坡共45處，此次發生山崩的台2線70K崩塌位置，非屬高風險路段，不在監測範圍內，公路局將據此案例，檢討監測機制，包括增加監測點位密度或擴大監測範圍等。

現行公路特別巡查門檻為颱風來臨前後、豪雨、洪水、震度5弱級以上地震或重大交通事故後。立委林俊憲指出，這次崩塌處未達特別巡查門檻，但基隆4到6月就有41次大雨特報，加地震頻繁，應檢討特別巡查門檻。

立委廖先翔也說，仍有許多私有邊坡無法監控，應苛責未落實私人邊坡管理的義務人，或增加公部門權力。

陳彥伯表示，將請公路局檢討調整特別巡查門檻，且這次崩塌很大因素是地質問題，過去沒有考慮進去，後續應檢討。若有人為開發，影響邊坡安全，或沿線是私人邊坡，義務人就應做相對處理；若公部門巡檢到，可要求改善，現行法令也授權公部門可處置，若法令不足之處，可再研議。

基隆山崩導致車子無法開進潮境公園，商家慘，市長謝國樑昨率團隊與潮境公園周邊店家研討振興方案，將於端午連假推潮境接駁巴士，後續推振興大禮包吸客。