聽新聞
test
0:00 / 0:00

列C級邊坡 基隆潮境山崩拚11日搶通

聯合報／ 記者周湘芸游明煌／連線報導

基隆山崩現場，公路局已完成最危險的「刷坡」，坡頂浮石都已清除，持續破碎剩餘巨石，預計本月11日可通車。記者游明煌／攝影
基隆山崩現場，公路局已完成最危險的「刷坡」，坡頂浮石都已清除，持續破碎剩餘巨石，預計本月11日可通車。記者游明煌／攝影
台2線基隆潮境公園路段本月3日嚴重山崩，預計11日搶通，因當地列為C級邊坡，無特別巡查，立委建議檢討調整特別巡查門檻，也呼籲針對私人邊坡應提前監控。交通部政務次長陳彥伯表示，巡查門檻跟私人邊坡管理都將檢討。

交通部昨於立法院進行「邊坡滑坡監控作為」專題報告指出，經盤點公路局所轄優先關注邊坡共45處，此次發生山崩的台2線70K崩塌位置，非屬高風險路段，不在監測範圍內，公路局將據此案例，檢討監測機制，包括增加監測點位密度或擴大監測範圍等。

現行公路特別巡查門檻為颱風來臨前後、豪雨、洪水、震度5弱級以上地震或重大交通事故後。立委林俊憲指出，這次崩塌處未達特別巡查門檻，但基隆4到6月就有41次大雨特報，加地震頻繁，應檢討特別巡查門檻。

立委廖先翔也說，仍有許多私有邊坡無法監控，應苛責未落實私人邊坡管理的義務人，或增加公部門權力。

陳彥伯表示，將請公路局檢討調整特別巡查門檻，且這次崩塌很大因素是地質問題，過去沒有考慮進去，後續應檢討。若有人為開發，影響邊坡安全，或沿線是私人邊坡，義務人就應做相對處理；若公部門巡檢到，可要求改善，現行法令也授權公部門可處置，若法令不足之處，可再研議。

基隆山崩導致車子無法開進潮境公園，商家慘，市長謝國樑昨率團隊與潮境公園周邊店家研討振興方案，將於端午連假推潮境接駁巴士，後續推振興大禮包吸客。

基隆 山崩 門檻

延伸閱讀

早餐店老闆娘回報家扶恩情捐一日所得 基隆林依晨有愛

基隆山崩交通斷…潮境商家業績掛零 謝國樑提振興方案

基隆山崩加端午節 石門人潮恐爆量北海岸加強交通疏導

影／基隆山崩最危險刷坡已完成 公路局：預計11日可通車

相關新聞

列C級邊坡 基隆潮境山崩拚11日搶通

台2線基隆潮境公園路段本月3日嚴重山崩，預計11日搶通，因當地列為C級邊坡，無特別巡查，立委建議檢討調整特別巡查門檻，也...

內湖三角戀情殺案 家屬心碎「殺人還拍照傳給別人」檢求處無期徒刑

內湖三角戀情殺案，23歲從事詐團的男子高庭榮，涉持刀砍殺45歲潘男多刀致死，遭依殺人罪起訴。士林地方法院依國民法官法審理...

竹聯幫風麒會長槍不離身欲火拚 新北警趁睡夢攻堅逮人5人被押

竹聯幫神武堂風麒會會長黃秋融（26歲），涉嫌招收未成年少年加入，在雙北地區迅速擴張勢力，旗下小弟四處逞凶鬥狠攻擊其他幫派...

影／蔣萬安親自布達 新任警察局長李西河：與市府溝通順暢

台北市長蔣萬安下午前往台北市警察局，親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮。蔣萬安擔任缷、新任交接主持人，警政署...

2殉職勇消喊Mayday沒淨空頻道？議員質疑違反規定 消防局長回應了

新竹市晴空匯高樓火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職，市議員劉崇顯今天議會質詢時聚焦火場安全管制以及調度問題。劉崇顯質疑，為何...

影／高雄駕駛遇警逃錯路被逮 女乘客慫恿拒檢逃原因曝

葉姓男子前天凌晨近4時許駕車違停在高雄市一處路口機車停等區，警方趨前攔查，欲查副駕駛座的蔡姓女子時，葉突加速逃逸，闖入管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。