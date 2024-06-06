內湖三角戀情殺案 家屬心碎「殺人還拍照傳給別人」檢求處無期徒刑

內湖三角戀情殺案，23歲從事詐團的男子高庭榮，涉持刀砍殺45歲潘男多刀致死，遭依殺人罪起訴。士林地方法院依國民法官法審理，法庭上秀出大量血跡、還有飛濺、滴落、稀釋等各式血跡照片，潘男多名家屬多次忍痛回想，潘男胞妹痛批凶嫌，殺人後還有時間拍照傳給別人，請求法官們判處無期徒刑。最後高男向家屬道歉，多名家屬氣憤起身離庭，不願接受。全案今辯論終結，明下午4點宣判。

全案起源於，潘男去年3月21日凌晨，在25歲女友廖女內湖安康街住處，因廖女前男友高庭榮到廖女住處交付安眠藥，潘男叫醒睡夢中的廖女，廖女疑因起床氣朝潘男丟寫字板，潘男誤會廖女對他不爽，爆發口角、肢體衝突，潘男疑對著廖女說「別以為我不敢動他」持刀劃傷高男右臉耳際，高庭榮涉從口袋抽出黑色折疊刀，砍殺潘男頸、手、胸約10刀，大量出血倒臥血泊，送醫急救同年月30日不治。

國民法官今問高男有無談和解？辯護人，願以400萬元和解，出獄後分期賠償，每月還款2萬元。備位國民法官問，案發後為何能平靜面對一切？什麼原因讓你決定說真話？高回答，潘男向自己哥哥一樣，收押期間得知潘男身亡，現在的心情真的懊悔，此事也造成陰影。

潘男胞妹哽咽多說，哥哥總是為了別人努力生活，如今慘遭殺害，被砍一刀又一刀，凶手竟把照片傳到群組，她看到哥哥倒在血泊、走廊、房間等，氣憤顫抖痛批高男，「你殺人還有時間拍照，還有時間發給別人！」

潘母及其家人們，多次到法庭旁聽，今審判長請潘母「好好講，我們會聽進心裡面」。潘母表示，他和兒子住在深山裡，兒子出監後家人們循循善誘，兒子也在堂弟的冷氣工程行工作，也和她約好要經營一家長照中心，照顧老人，且發揮烹飪專長，煮素食給老人吃，如今一切都沒了，當警員上山敲門稱「你兒子自殺了」我不相信，且還流出照片，根本無法忘記此事，「一刀一刀都痛在心裡，痛在我身上」。案發後潘母失眠就診，身心狀況每況愈下，兒子是他的精神支柱，不知自己是否還有未來？

訴訟參與人之代理人稱，此事造成家屬一輩子的重大傷痛，高男帶兇器預謀行凶，行凶照片還傳出去，事發至今1年多，連一句道歉都沒有，請求法院判處無期徒刑。審判長當庭安慰潘母，您兒子一定也不希望你因案件傷心，情緒起伏大，也勸潘母放寬心，法院會依法判決。

對此高男稱，他是傳給朋友問該怎麼辦，沒有發到群組。高男及辯護人稱，全案是正當防衛且防衛過當，潘男拉扯廖女搶手機是不法侵害，廖女發抖尖叫，高才擋在中間，非製造衝突的人，案發隔天已向檢察官認罪，請求依法減刑。

檢察官論告，高男稱「我很不爽，直接拿刀抽他」等，顯然是洩憤、報復，在第10次筆錄推方前9次供詞，謊稱「潘男持刀衝向她」，連法官問他甩開潘男後，潘有拿刀嗎？高男避重就輕稱，只專注在潘上半身。

檢方稱，高男一刀刀下手，都「狂砍」潘的頭、頸重要部位，留下10處傷勢，其中2個連續傷、8個獨立傷，其中頸部致命傷是長達17公分、深7公分的傷口，作案折疊刀刃是9.5公分，可見刀刃幾乎埋進潘的脖子，到底要多用力才能造成刀傷，此事是「一面倒的虐殺！」，潘男傷痕累累、大量出血、送醫10天在痛苦中死亡，高男僅有耳朵被劃傷，現場大量血跡都是潘男，高男非正當防衛。

檢察官稱，高男砍殺後沒有救人，而是洗手、洗刀、拖地擦血跡，蹲在潘男旁稱「你撐下去你加油」，警方二度阻止高拖地擦血，高竟轉頭開冰箱喝飲料，這非冷靜而是冷血！全案高男否認犯行、滅證、未和解賠償道歉、犯罪目的是洩憤報復，請求判處無期徒刑。

最後高男稱想道歉，這時潘男的家屬、親友都起身，頭也不回離開法庭，拒絕接受被害人道歉，不願被告因說一句無意義的道歉而有被輕判可能。全案今辯論終結，國民法官法庭將評議，定明下午4點宣判。