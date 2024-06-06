竹聯幫風麒會長槍不離身欲火拚 新北警趁睡夢攻堅逮人5人被押

竹聯幫神武堂風麒會會長黃秋融（26歲），涉嫌招收未成年少年加入，在雙北地區迅速擴張勢力，旗下小弟四處逞凶鬥狠攻擊其他幫派。當有成員欲脫離幫派或有不遵守幫規，黃秋融就指使黨羽以棍棒痛毆。新北市刑大獲報鎖定黃男行蹤及犯罪事證，日前拘提黃男及其小弟共12人，檢察官詢後將黃男等5人聲押獲准。

警方調查，現任竹聯幫神武堂風麒會會長黃秋融，平日混跡於大台北地區，為擴張幫派勢力竟招募未成年少年加入，當有人對幫派或成員出言不遜，黃男就率幫眾傾巢而出痛毆對方。去年8月間幫派內廖姓少年在抖音軟體遭林姓少年嗆要掃堂滅會，黃秋融竟率小弟持開山刀至板橋區民生路三段埋伏，見林姓少年出現一擁而上圍毆追砍，導致林少四肢多處遭砍傷，警方當場逮捕涉案4名小弟。

新北市刑大持續深入追查，發現遭逮的4人均是黃秋融旗下小弟，警方經長期蒐證，日前凌晨由檢察官指揮兵分多路至台北市中山區、新北市樹林區等幫派據點查緝，將仍在睡夢中的黃秋融及旗下幫眾共12人逮捕，並起獲改造手槍2枝、子彈、電擊棒、開山刀等證物。

黃男警詢時供稱，因有預感會被抓，於是在堂口放2把槍準備與警方火拼，所幸警方於拂曉趁黃男睡夢中將他逮捕，避免了一場警匪火拚。警方詢後將黃男及11名成員送辦。新北地檢署複訊將黃男及幫眾等5人聲請羈押獲准。