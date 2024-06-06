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影／蔣萬安親自布達 新任警察局長李西河：與市府溝通順暢

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台北市長蔣萬安下午前往台北市警察局，親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮。蔣萬安擔任缷、新任交接主持人，警政署長張榮興擔任監交人，印信由台北市政府警察局副局長李謀旺交接給新任局長李西河

因先前台北市警局長人選問題，蔣萬安一度不滿內政部長劉世芳強推人選而引發爭議。交接前原台北市警局長升任警政署長的張榮興居間帶李西河先行拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣萬安也對李西河沒意見，化解外界不合疑慮。

交接後蔣萬安在台下與來賓致意時，也與李西河，李的妻子、兒子合影，過程平和。李西河在送蔣萬安離開後受訪表示，將在市長及議會的監督之下依法行政，完成警政、市政的業務，並表示台北市治安的重心在掃黑、肅槍、打詐，今年也是台北市2024的交通年，將全力執法配合市府交通安全政策。

而對於先前的人事爭議問題是否有影響，李西河表示個人與市府溝通很順暢，交接前也曾和蔣市長有溝通、都順暢，也感謝市長的支持與肯定，也特別謝謝市長。

新任台北市警察局長李西河受訪時表示，將在市長及議會的監督之下依法行政，完成警政、巿政的業務，並表示台北市治安的重心在掃黑、肅槍、打詐，今年也是台北市2024的交通年，將全力執法配合市府交通安全政策。記者黃義書／攝影
新任台北市警察局長李西河受訪時表示，將在市長及議會的監督之下依法行政，完成警政、巿政的業務，並表示台北市治安的重心在掃黑、肅槍、打詐，今年也是台北市2024的交通年，將全力執法配合市府交通安全政策。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（右二）下午前往台北市警察局，親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮。警政署長張榮興（左二）擔任監交人，印信由台北市政府警察局副局長李謀旺（左一）交接給新任局長李西河（右一）。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（右二）下午前往台北市警察局，親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮。警政署長張榮興（左二）擔任監交人，印信由台北市政府警察局副局長李謀旺（左一）交接給新任局長李西河（右一）。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（左）親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮，交接後蔣萬安與李西河（右）握手致意。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（左）親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮，交接後蔣萬安與李西河（右）握手致意。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（右二）親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮，交接後蔣萬安與李西河（左二）、李的妻子、兒子合影。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（右二）親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮，交接後蔣萬安與李西河（左二）、李的妻子、兒子合影。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（左）親自主持台北市新任警察局長李西河（右）宣誓就職典禮。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（左）親自主持台北市新任警察局長李西河（右）宣誓就職典禮。記者黃義書／攝影

李西河 蔣萬安

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