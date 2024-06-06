影／蔣萬安親自布達 新任警察局長李西河：與市府溝通順暢
台北市長蔣萬安下午前往台北市警察局，親自主持台北市警察局長卸、新任局長布達交接典禮。蔣萬安擔任缷、新任交接主持人，警政署長張榮興擔任監交人，印信由台北市政府警察局副局長李謀旺交接給新任局長李西河。
因先前台北市警局長人選問題，蔣萬安一度不滿內政部長劉世芳強推人選而引發爭議。交接前原台北市警局長升任警政署長的張榮興居間帶李西河先行拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣萬安也對李西河沒意見，化解外界不合疑慮。
交接後蔣萬安在台下與來賓致意時，也與李西河，李的妻子、兒子合影，過程平和。李西河在送蔣萬安離開後受訪表示，將在市長及議會的監督之下依法行政，完成警政、市政的業務，並表示台北市治安的重心在掃黑、肅槍、打詐，今年也是台北市2024的交通年，將全力執法配合市府交通安全政策。
而對於先前的人事爭議問題是否有影響，李西河表示個人與市府溝通很順暢，交接前也曾和蔣市長有溝通、都順暢，也感謝市長的支持與肯定，也特別謝謝市長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言