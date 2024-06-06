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影／高雄駕駛遇警逃錯路被逮 女乘客慫恿拒檢逃原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子前天凌晨近4時許駕車違停在高雄市一處路口機車停等區，警方趨前攔查，欲查副駕駛座的蔡姓女子時，葉突加速逃逸，闖入管制大樓地下室無法進入，插翅難飛就逮；警方事後查出蔡上月因毒品案判刑2年遭通緝，才慫恿葉逃逸，並在車中查獲20餘公克毒品。

新興警分局自強路派出所巡邏警網前天凌晨近4時許，巡經民生二路與中華三口時，見一輛轎車違停於機車停等區，遂上前攔查。

駕駛葉姓男子（43歲）起初佯裝配合警方盤查，後警方要盤查坐在副駕駛座的蔡姓女子（27歲）時，蔡使了一個眼色，慫恿葉男逃離現場，警方尾追展開攔截圍捕。

葉駕車逃逸約一公里後，因對地形路況不熟，欲駛入三民區中華三路一棟大樓地下室躲藏，卻發現地下室設有安全門管制，葉進退兩難，插翅難飛，尾追警網趕至才停車乖乖就逮。

警方在車上查獲一小包海洛因毒品，另有一包重19.22公克的安非他命，並查出蔡女上月底因毒品案被判刑2年要入獄未到案執行，被橋頭地檢署發布通緝犯。

蔡才坦承因不願入獄服刑，當下才要求葉嫌駕車逃逸；警詢後，依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪將葉移送偵辦，另依道交條例60條對葉的拒檢行為開出可處新臺幣1萬元3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月的罰單；另將蔡女解送歸案。

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葉姓男子前天凌晨駕車違停高雄市路口，警方攔查，葉卻載著友人蔡姓女子加速逃逸，因闖入管制大樓地下室插翅難飛就逮；警方查出蔡是毒品通緝犯，葉的車中有20餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
葉姓男子前天凌晨駕車違停高雄市路口，警方攔查，葉卻載著友人蔡姓女子加速逃逸，因闖入管制大樓地下室插翅難飛就逮；警方查出蔡是毒品通緝犯，葉的車中有20餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
葉姓男子前天凌晨駕車違停高雄市路口，警方攔查，葉卻載著友人蔡姓女子加速逃逸，因闖入管制大樓地下室插翅難飛就逮；警方查出蔡是毒品通緝犯，葉的車中有20餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
葉姓男子前天凌晨駕車違停高雄市路口，警方攔查，葉卻載著友人蔡姓女子加速逃逸，因闖入管制大樓地下室插翅難飛就逮；警方查出蔡是毒品通緝犯，葉的車中有20餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
葉姓男子前天凌晨駕車違停高雄市路口，警方攔查，葉卻載著友人蔡姓女子加速逃逸，因闖入管制大樓地下室插翅難飛就逮；警方查出蔡是毒品通緝犯，葉的車中有20餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
葉姓男子前天凌晨駕車違停高雄市路口，警方攔查，葉卻載著友人蔡姓女子加速逃逸，因闖入管制大樓地下室插翅難飛就逮；警方查出蔡是毒品通緝犯，葉的車中有20餘公克毒品。記者石秀華／翻攝

毒品 警察 通緝 違停

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