高檢署最新統計！3年205人死於「喵喵」 居新興毒品檢出首位

台灣高等檢察署今舉行「毒品情勢分析及警示發布記者會」並指出，今年上半年國內的卡西酮類毒品及大麻毒品施用比例均有增加趨勢，從2019年起，卡西酮類毒品占新興毒品檢出件數首位，提出示警及因應對策，說明戒毒現況及達成三減目標。

高檢署主任檢察官王金聰表示，卡西酮類毒品為第三級毒品，在市場上多半包裝成咖啡包及彩虹煙，其中俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone）致死率已超過搖頭丸，從2021年至2023年間，已累積205件毒品死亡個案與喵喵有關。

高檢署檢察官趙燕利說，國內查獲大麻重量呈增加趨勢，去年查獲量為2328.5公斤，相較於前年查獲量1560公斤，增加49.2％，顯見國內市場需求甚高，大麻施用者與傳統毒品施用者具有不同屬性，多半沒有毒品前科、白領階級、經常出入大麻合法化國家、有海外居住經驗者，不易發掘施用黑數，恐與大麻為全球最氾濫的毒品、部分國家將大麻合法化等原因相關。

除了大麻毒品之外，根據食藥署濫用藥物檢驗通報系統統計，卡西酮類毒品名列新興毒品檢出種類前茅，自2019年以後，占新興毒品檢出件數第一位。2019年至2023年，與新興毒品相關的死亡案件，平均年齡30歲。

高雄醫學大學醫學院副教授林宜靜說，喵喵屬於中樞神經興奮劑，具強烈藥物成癮性，施用者通常以吸入或口服為主，施用後恐出現腎臟功能損傷、橫紋肌溶解、幻聽幻視、憂鬱焦躁等情形。此類毒品常偽裝成咖啡包、奶茶包或彩虹煙，混合多種物質，造成施用者死亡。

內政部警政署刑事警察局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝表示，警察機關查緝卡西酮類毒品時，發現此類毒品大多由中國大陸走私入台，國內的販毒集團在租屋處或鐵皮屋內製造分裝毒品，透過網路平台或營業場所銷售，卡西酮類毒品製造工廠、分裝場數量均有增加趨勢。

高檢署檢察官黃冠運表示，根據法務部再犯比率統計，自2018年至2022年間，施用毒品受刑人再犯率為31.1％、全般受刑人再犯率為26.2％，顯示施用毒品者具高再犯及高復發特徵。出監人出監後半年，為再次施用毒品比率最高的期間。

高檢署依據再犯防止推進計畫，推動施用毒品者緩起訴附命戒癮治療政策，今年1至4月緩起訴附命戒癮治療比例占全部毒偵案件之23.5％，後續將持續要求各地檢署檢察官應詳為審核被告施用毒品情形，參酌高檢署函頒「地方檢察署辦理毒品案件緩起訴處分暨戒癮治療作業指引」規定，運用緩起訴附命戒癮治療制度，鼓勵毒偵案件被告戒除毒癮。

高檢署指出，台灣更生保護會提供銜接服務施用毒品者，協助施用毒品個案復歸，因此後續台灣更生保護會將建置系統與矯正署介接有意願之出監個案，為全面性電子資料銜接，主動積極與個案聯繫，提供服務，延續獄中治療成效。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885