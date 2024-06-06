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雙北幫派分子宜蘭討債開火 5人4把槍8小時內遭逮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭50歲陳姓男子是雙北某幫派成員，和宜蘭員山不良組合成員鄧姓男子長期有債務糾紛，昨天凌晨糾眾到鄧男家中，賞了他一發霰彈槍，兵分多路逃逸。宜蘭警方出動上百人，與花蓮警方合作，8小時內兩度攻堅，抓獲陳男等5人，檢方依殺人未遂等罪聲押4人。

警方表示，昨（5）日上午6時許接獲報案，員山鄉某處民宅發生糾紛，到場發現35歲鄧姓男子胸口中槍，送醫診斷疑似遭霰彈槍射擊，子彈未貫穿無生命危險；警方詢問鄧男案情，他卻支吾其詞，疑似另有別情，深入追查才發現是一起幫派糾紛，鄧男本身也是通緝犯，目前被警方戒護中。

警方調閱上千支監視器鏡頭，鎖定陳男、42歲藍姓男子、32歲俞姓男子、32歲謝姓男子，這4人疑似是雙北某幫派成員，不過只有謝男是台北人，其餘3人都出身宜蘭。警方懷疑他們持有至少4把槍，出動上百名荷槍實彈的警員，兵分多路追緝。

陳男等人也多次換車、變裝、改搭計程車，也分成兩路，陳、藍潛藏宜蘭，俞、謝逃往花蓮：宜警聯絡花警，分兩頭攻堅，下午1時許先在宜蘭五結鄉某中古車行抓獲陳藍，下午2時許在於花蓮新城鄉某民宅制住俞謝，根據4人供詞，下午3時許又在宜蘭礁溪抓獲未參與槍擊的成員黃姓男子。

警方共扣得霰彈槍1把、手槍3把、子彈26顆、武士刀、毒品等，移請宜蘭地檢署偵辦；檢方漏夜複訊，認為陳、藍、俞、謝4人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，且有滅證、串供、逃亡之虞，今天上午6時許向地院聲押禁見，目前仍在等待羈押庭，另諭令黃男以4萬元交保候傳。

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花蓮警方在新城鄉民宅中壓制2名犯嫌。圖／宜蘭縣警局提供
花蓮警方在新城鄉民宅中壓制2名犯嫌。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭警方出動上百人，協請花蓮警方、霹靂小組等單位，8小時內破獲昨天凌晨的幫派駁火案件。記者陳敬丰／攝影
宜蘭警方出動上百人，協請花蓮警方、霹靂小組等單位，8小時內破獲昨天凌晨的幫派駁火案件。記者陳敬丰／攝影
宜蘭警方在五結某中古車行抓獲2名犯嫌，扣得霰彈槍。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭警方在五結某中古車行抓獲2名犯嫌，扣得霰彈槍。圖／宜蘭縣警局提供

宜蘭 幫派 槍枝 討債

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