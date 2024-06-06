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影／保大追捕通緝犯騎樓下拔槍警戒 對街民眾目擊全都錄
高雄市保大雷霆中隊員警昨下午盤查可疑男子，要求報出身分查核，男子推託後轉頭狂奔，警方尾追一個路口，見男子鑽入巷弄騎樓，以標準站姿拔槍警戒，喝令男子「趴下」，追捕過程一度驚險，畫面被民眾錄下PO網，警方事後清查發現男子是詐欺通緝犯。
網路社群「社會事新聞影音」今流出一則影片，民眾在新興區南台路發現一名身穿警察制服的員警，以標準射擊站姿拔槍警戒，槍口對著騎樓下一名男子，不久員警收槍，包抄走近男子，追捕過程一度驚險，畫面被對街民眾以手機錄下後PO網。
保大警方指出，雷霆中隊小隊長黃俊誠、警員李世傑等2員，昨天下午4時20分許巡經新興區七賢二路，見陳姓男子（24歲）和友人在路邊抽菸，見警方神情閃爍，形跡可疑，於是趨前盤查。
警方要求陳報出身分號碼，陳卻拖延不說，後趁機轉頭狂奔離去；警員李世傑尾隨追緝，追至南台橫路時，為防陳男身上有刀槍，先在騎樓拔槍警戒，喝斥陳「趴下」，另兩名員警駕巡邏車趕至，前後包夾將陳逮捕。
警方清查陳的身分，發現陳分別於去年10月底及今年1月12日因涉及詐欺及洗錢防制法，被台北地檢署和新北地院發布通緝；警詢後，將陳解送歸案。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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