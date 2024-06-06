快訊

一覺醒來就成全球第13大富豪 「行走的三兆男」黃仁勳看身價暴漲這樣說

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／保大追捕通緝犯騎樓下拔槍警戒 對街民眾目擊全都錄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市保大雷霆中隊員警昨下午盤查可疑男子，要求報出身分查核，男子推託後轉頭狂奔，警方尾追一個路口，見男子鑽入巷弄騎樓，以標準站姿拔槍警戒，喝令男子「趴下」，追捕過程一度驚險，畫面被民眾錄下PO網，警方事後清查發現男子是詐欺通緝犯。

網路社群「社會事新聞影音」今流出一則影片，民眾在新興區南台路發現一名身穿警察制服的員警，以標準射擊站姿拔槍警戒，槍口對著騎樓下一名男子，不久員警收槍，包抄走近男子，追捕過程一度驚險，畫面被對街民眾以手機錄下後PO網。

保大警方指出，雷霆中隊小隊長黃俊誠、警員李世傑等2員，昨天下午4時20分許巡經新興區七賢二路，見陳姓男子（24歲）和友人在路邊抽菸，見警方神情閃爍，形跡可疑，於是趨前盤查。

警方要求陳報出身分號碼，陳卻拖延不說，後趁機轉頭狂奔離去；警員李世傑尾隨追緝，追至南台橫路時，為防陳男身上有刀槍，先在騎樓拔槍警戒，喝斥陳「趴下」，另兩名員警駕巡邏車趕至，前後包夾將陳逮捕。

警方清查陳的身分，發現陳分別於去年10月底及今年1月12日因涉及詐欺及洗錢防制法，被台北地檢署和新北地院發布通緝；警詢後，將陳解送歸案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市民眾在新興區南台路發現一名身穿警察制服的員警，以標準射擊站姿拔槍警戒後，喝令男子不許動，保大警方證實是抓通緝犯。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市民眾在新興區南台路發現一名身穿警察制服的員警，以標準射擊站姿拔槍警戒後，喝令男子不許動，保大警方證實是抓通緝犯。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市保大雷霆中隊員警在新興區南台路抓通緝犯，一度在騎樓下拔槍警戒，被民眾拍下。記者石秀華／翻攝
高雄市保大雷霆中隊員警在新興區南台路抓通緝犯，一度在騎樓下拔槍警戒，被民眾拍下。記者石秀華／翻攝
高雄市民眾在新興區南台路發現一名身穿警察制服的員警，以標準射擊站姿拔槍警戒，後保大警方證實是抓通緝犯。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市民眾在新興區南台路發現一名身穿警察制服的員警，以標準射擊站姿拔槍警戒，後保大警方證實是抓通緝犯。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

詐欺 警察 通緝

延伸閱讀

NBA／傳雷霆有意追逐庫茲瑪 吉迪、選秀權成籌碼

才因攻擊警被判刑 桃園通緝犯又拒捕...持刀追砍員警傷2人

台南轎車農路相撞四輪朝天 駕駛脫困落跑竟是通緝犯

影／新北通緝犯被開2槍仍駕車逃脫 帶女友躲摩鐵被逮

相關新聞

影／基隆山崩最危險刷坡已完成 公路局：預計11日可通車

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第四天，市長謝國樑在臉書表示，目前...

影／保大追捕通緝犯騎樓下拔槍警戒 對街民眾目擊全都錄

高雄市保大雷霆中隊員警昨下午盤查可疑男子，要求報出身分查核，男子推託後轉頭狂奔，警方尾追一個路口，見男子鑽入巷弄騎樓，以...

影／失聯移工在梨山竊占土地種大麻 和平警扮農逮捕3嫌

台中市和平警分局在梨山查獲失聯移工涉嫌竊占土地種菜也種大麻，員警扮農跟監蒐集情資後，荷槍實彈查緝，查獲3名泰籍男女移工，...

晴空匯缺失 國土署：施工監督不確實

新竹市豐邑晴空匯社區大樓大火造成二名消防員殉職，市府前天公布消防稽查結果，包括發生火警的D棟與其他ABC棟均查出多項缺失...

2勇消獲頒褒揚令 追晉分隊長

竹市殉職消防隊員李詠真、周立鑫的聯合公祭昨上午舉行，行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令，竹市消防局追晉二人為分隊長，由...

竹市消防局長稱錄到求救未必代表聽到 議員批坐視問題

「晴空匯」火警無線電錄音檔錄到殉職警消求救訊號，新竹市消防局長李世恭昨天說，錄得到不一定代表聽得到。議員質疑，消防局坐視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。