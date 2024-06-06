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影／失聯移工在梨山竊占土地種大麻 和平警扮農逮捕3嫌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平警分局在梨山查獲失聯移工涉嫌竊占土地種菜也種大麻，員警扮農跟監蒐集情資後，荷槍實彈查緝，查獲3名泰籍男女移工，查扣大麻50株，警方破門攻堅時噴辣椒水制伏移工，移工當場咳嗽流淚被逮。

台中市警察局和平分局今年3月執行「安居專案」偵破失聯泰籍移工3人栽種大麻持續向上溯源，並報請台中地檢署檢察官繼續指揮溯源偵辦。

栽種地點偏僻監控不易，和平警方結合台中市警局刑事警察大隊偵查第八隊、內政部移民署中區事務大隊南投縣專勤隊、海洋委員會海巡署艦隊第13海巡隊、台中憲兵隊，組成專案小組共同偵辦。

經2個月跟監確認對象身分，並掌握栽種地點，警方見時機成熟，報請檢察官向法院聲請搜索票獲准。上月2日早上5時在中市和平區梨山段山區，查獲失聯泰籍移工32歲送姓男子、42歲平姓女子、42歲甘姓男子等3人，當場查扣大麻活株50株、安非他命吸食器2組、毒品殘渣袋3個、電子磅秤1個等物，扣案偵辦。

送男與平女在泰國認識，10年前一起來台工作，失聯後在梨山地區打零工植種蔬果，也邀甘男一起栽種大麻牟利，換取安非他命第二級毒品共同施用。

警詢後將3人依毒品危害防制條例及竊占罪嫌，報請台中地檢署偵辦，並由檢察官向該管法院聲押獲准。

和平警分局長沈能成表示，員警深耕地方並獲得當地農民協助，且有賴專案人員不辭辛勞裝扮成幫農民長途跋涉蒐集情資，且完整規劃逮捕行動，進而成功破案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供
台中和平警方在梨山查獲失聯移工竊占土地種菜也種大麻，逮捕移工查獲大麻50株。圖／警方提供

大麻 失聯 梨山 毒品 移工

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