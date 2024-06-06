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晴空匯缺失 國土署：施工監督不確實

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市消防局稽查發現，晴空匯大樓一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局稽查發現，晴空匯大樓一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間。圖／新竹市政府提供
新竹市豐邑晴空匯社區大樓大火造成二名消防員殉職，市府前天公布消防稽查結果，包括發生火警的D棟與其他ABC棟均查出多項缺失；市長高虹安表示防火區劃及防火填塞，至今仍無法規要求，呼籲中央盡速修法。內政部國土署昨天回應，地方政府應從營造施工源頭管理，在核發使用執照時就要落實竣工查驗，確保施工品質和日後的消防安全。

晴空匯大樓火警自上月26日晚間發生迄今，D棟100多位住戶仍回不了家，ABC棟住戶也心有餘悸；社區管委會主委簡隆至表示，災後已成立清潔、電機消防、保險法律等小組，分工推動災後家園重建。至於相關缺失，會配合調查及改善。

竹市府前天指出，晴空匯使照2015年核發，稽查發現電線過於密集、一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間、管道間防火填塞未確實致防火區劃失效；高虹安指至今仍無法規要求，確保防火區劃及防火填塞落實。

國土署昨天表示，防火區劃的設計法規已相當完善，有些存在於施工完成面的隱蔽處，地方政府在核發使照時就應特別查核，要求營造廠一級品管人員及監造二級品管人員負起責任；晴空匯大樓諸多缺失，凸顯出前端營造施工監督不確實問題。

國土署表示，地方政府應從營造源頭管理，在核發使照時就要落實竣工查驗，以確保施工品質，而非在年度公安申報時才來確認，讓後端全體住戶來承擔風險。

竹市府表示，晴空匯使照為前市府核發，未來市府會加強核發標準。另，現行法規未規範管道間等處防火區劃應例行檢查，而消防單位安檢範圍不包含管道間等處，形成管道間三不管地帶。

因此，即便市府加強使照審查，嚴格把關各區防火區劃，日後拉設額外電源或弱電時，若穿過防火區劃卻沒有做好防火填塞，同樣使防火區劃失效，市府才期望可將防火區劃納入例行檢查。

住戶 晴空匯 高虹安

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