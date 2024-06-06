2勇消獲頒褒揚令 追晉分隊長

行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令給予周立鑫、李詠真家屬。記者黃羿馨／攝影 竹市殉職消防隊員李詠真、周立鑫的聯合公祭昨上午舉行，行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令，竹市消防局追晉二人為分隊長，由市長高虹安頒布追晉令；晴空匯社區管委會主委簡隆至也與住戶一同致意哀悼，簡說，若沒有消防員的協助，「我們搞不好都還困在火場，有他們才會有我們」。

新竹市有議員指出，消防局痛失2名資深消防員，付出的代價太大，消防局長李世恭應下台負責、自請離職；李身為消防局主官，這次意外難辭其咎，但他在前天記者會上，竟然把過錯推在二位殉職消防員身上，說他們「急於救人」，沒有跟指揮官報備就進入火場。

議員表示，竹市第一次有消防員殉職，而且還一次損失兩人，這是非常嚴重的問題，會釀成殉職意外都是一連串的疏失，包括指揮官是否與火場人員保持聯繫、安全管理與平時訓練有無落實等，須逐一釐清。

另名議員也指出，議會只要質詢火災問題，官員就會打悲情牌，李世恭不惜利用基層當擋箭牌，看不出市府要面對問題，不斷把責任推給住戶、建商和中央，「難道身為局長的李世恭沒責任嗎？不用下台負責嗎？」

竹市府指出，本案中央已成立災害事故調查會，配合調查中；為保護消防員執勤安全，將持續購置汰換各式車輛、裝備器材。二名殉職消防員聯合公祭，來自竹市消防、義消以及全國消防同仁，都來送他們最後一程，並將消防旗和國旗覆蓋在二人靈柩上，表達深沉悲痛。