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入監也不放過！無照毒駕被罰8萬5繳不出 查出名下房子起徵
基隆市平姓男子6年前吸食毒品後無照開車上路，被罰8萬5000元未繳。行政執行處宜蘭分署收案發發現平男無存款，服刑也沒勞作金，最後查出名下有未辦保存登記建物。平母擔心房子被拍賣，由平男姐姐出面，分2期繳清罰鍰銷案。
宜蘭分署表示，平男2018年年6月24日在台北市基隆路四段，經警方攔檢，舉發他吸食毒品駕車，並且是無照駕駛。台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例第35條第1項2款，裁罰8萬5000元。
平男一直未繳納罰鍰，監理單位去年3月13日移送宜蘭分署執行。宜蘭分署收案後，對平男核發扣押存款執行命令，但他名下沒有任何存款可供扣押。分署後來查出平男在監獄服刑，想要扣押監所保管金及勞作金，但平男沒有保管金和勞作金徒勞無功。
行政執行官鍥而不捨，持續調查平男財產，今年發現平姓名下有基隆市中正區有一間未辦保存登記的房子。書記官偕移送機關人員到這間建物所在地執行，平母得知宜蘭分署強力執行酒駕案件決心，為免房子被拍賣，請女兒籌款分2期繳清。
宜蘭分署呼籲民眾切勿毒駕或酒駕，因為不僅嚴重危害交通公共安全，對他人生命、身體造成重大威脅，也讓自己陷入險境，讓家人擔心受怕。酒駕、毒駕或拒絕接受酒測遭裁處罰鍰，如不繳納移送行政執行署，各執行分署都會強制執行。如無力一次清償，可洽詢分期繳納，以免存款、薪水、車子，甚至不動產遭執行得不償失。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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