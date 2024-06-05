離婚不歡而散！夫妻竟聯手報復 持鎮暴槍朝前夫開3槍

花蓮市忠孝街昨晚8時許發生槍擊案，24歲王姓女子疑與前夫24歲趙姓男子有感情糾紛，竟與現任丈夫28歲高姓男子，用鎮暴槍朝趙男連開3槍，導致趙的右手受傷。花蓮警分局獲報後逮捕高姓夫妻訊問，今天依傷害、恐嚇等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方指出，昨晚高姓夫妻開車，在趙姓男子住處附近徘徊，一見到他出現在住家門口，高姓男子搖下車窗嗆聲，立即持鎮暴槍朝趙男開槍，隨即駕車逃逸，導致趙男右手部受傷，經送醫診治後，所幸並無大礙。

花蓮警分局獲報，旋即啟動鷹眼小組，調閱監視器畫面搜尋，2小時內逮捕高姓夫妻，查扣犯案的1把鎮暴槍、48瓶瓦斯鋼瓶、281顆鎮暴彈丸。據了解，趙男是王女的前夫，雙方離婚不歡而散，沒想到王女找現任老公幫忙出氣，竟登門開槍，行徑囂張。