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竹聯幫明仁會花蓮分會暴力討債 押人綁鞭炮炸傷凌虐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人在身上纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，林被通緝，解送歸案，其他人請回。

警方調查，45歲林姓男子因組織犯罪、詐欺案被花蓮地方法院判刑4年6月確定，未入監執行被發布通緝，他以花蓮縣一間機車行當堂口吸收成員，從事暴力討債。

林10年前曾與陳姓男子經營賭場，去年7月以分配賭場收入為由向陳索討「跑路費」，陳離家避不見面，林指揮小弟深夜前往按門鈴及毀損門鈴，開車跟蹤其妻子、女兒上下班，還在被害人汽車安裝GPS追蹤器。

竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人送辦。記者李奕昕／翻攝

林的小弟與黃姓男子等兩人口角糾紛，去年10月邀兩人談判，強押上車載到車行，徒手、持棍棒毆打及噴灑辣椒水，致頭部撕裂傷及全身多處擦挫傷，又將兩人載到花蓮大橋附近空地，在黃身上纏繞鞭炮點燃，造成全身多處燒燙傷，控制數小時才放人。

刑事局偵二大隊第三隊監控，今年3月27日林派小弟參加友人父親公祭，結束後小弟到餐廳吃飯，警方在餐廳、犯嫌住處等拘提、逮捕陳等7人，通知5人到案，犯嫌多坦承犯案。

警方從犯嫌汽車、住處搜出制式手槍1枝、改造手槍1枝、子彈40顆、開山刀、彈簧刀、電擊槍、現金10萬元，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財、聚眾鬥毆等罪嫌送辦，隨案移送7人，其中林歸案，檢方請回4人、聲押2人，法院均請回。

竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人送辦。記者李奕昕／攝影
竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人送辦。記者李奕昕／攝影
竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子（中）涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林姓男子（中）涉嫌指揮成員暴力討債，深夜按門鈴及跟蹤上下班，其小弟因口角糾紛，押走被害人纏繞鞭炮點燃炸傷。刑事局查獲12人送辦。記者李奕昕／翻攝

明仁會 花蓮 討債 通緝

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