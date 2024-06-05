車輛爆胎停警局旁等救援 霹靂警返隊聞K煙味立逮2毒蟲

新北市26歲陳男日前深夜11時許，開車載24歲郭姓友人欲至中和區吃消夜。不料才剛開上台64線不久前輪突然爆胎，陳男將車開下匝道停在新北市保安大隊門口旁等待救援。此時霹靂小組結束勤務返隊見狀上前關切時，竟聞到濃厚K煙味，經搜索後在車上查獲毒菸油，2人立即被依現行犯逮捕，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，26歲的陳男與24歲的郭男為同鄉好友，2人一起北漂到台北工作。上月30日深夜11時許2人下班後相約至中和吃消夜。不料陳男開車載著郭男剛開上台64線快速道路不久，突然發現右前輪爆胎，陳男只得將愛車慢慢開下中和中正路匝道，並暫停在新北市保安大隊門口旁等待道路救援。

此時保安大隊霹靂小組警員剛結束攻堅任務正要返隊，見到1輛拋錨車停在大隊門口旁主動上前關心。不料坐在副駕駛座的郭男剛打開車門，警員立即聞到一股濃厚的K菸味，警員懷疑車上有毒品當即喝令2人下車受檢，果然在駕駛座車門置物格發現煙油，經檢測後確認是添加卡西酮的毒煙油，立即將2人依現行犯逮捕扭送一旁的保安大隊，詢後依毒品罪嫌移送法辦，後續將再追溯毒品來源。

新北保安大隊呼籲，電子煙在我國不是合法的產品，若查獲電子煙內含毒品成分，更是涉嫌違反毒品危害防制條例。另外依菸害防制法第15條規定，旅客自國外攜帶電子煙及未經衛生福利部健康風險評估審查通過的加熱菸入境，將依法開罰5萬元至500萬元，而目前尚無經衛福部核定通過的加熱菸，呼籲國人為保護自身健康切勿以身試法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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