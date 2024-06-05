網紅艾庭遊澳遭痛毆 外交部：提供當地律師資訊及協助
網紅艾庭與友人近日赴澳洲旅遊遭當地民眾毆打，外交部今天表示，已同步通報昆士蘭州警務處警官協處，說明未來可提供當地律師資訊及相關必要協助，將持續就本案與當地警方保持密切聯繫，提供必要協助。
外交部中午表示，近日有中華民國國籍民眾赴澳洲在昆士蘭州布里斯本旅遊，於3日晚間遭4名當地年輕人以種族歧視語言辱罵後毆打，導致受傷。
外交部說明，台灣駐布里斯本辦事處於獲知後，已即刻提供民眾昆士蘭州警民聯絡處華語警官的聯絡方式，並同步通報昆士蘭州警務處警官要求協處。隨後駐處也與受攻擊民眾取得聯繫並表達關懷與慰問之意，並說明未來可提供當地律師資訊及相關必要協助。
此外，駐處另立即在官方臉書上公告相關訊息，再次宣導倘民眾遇此情況，可以立即撥打駐處急難救助電話尋求協助，並呼籲在澳洲民眾注意自身安全。
外交部及駐澳洲相關館處強調，將持續就本案與澳洲聯邦及昆士蘭州警方保持密切聯繫，並提供遭受攻擊的民眾必要協助。
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