男網路買施毒器具露餡 製大麻巧克力餅乾遭起訴

盧姓男子在網路購買施毒器具，並將大麻摻入融化的奶油及巧克力醬，夾入消化餅乾作為內餡，製成大麻巧克力餅乾。全案彰檢近日偵查終結，依違反毒品危害防制條例起訴。

彰化地檢署起訴書指出，台中警方去年9月購物網站上發現28歲盧男購買施用毒品器具，持搜索票在其住處搜索查扣2罐大麻奶油、2個大麻巧克力、1個大麻巧克力餅乾、2包大麻及攪拌碗等相關製作器具。

檢警調查，盧男去年6、7月間購買1包大麻，在住所將大麻摻入融化奶油中，再加入巧克力醬，放涼後夾入消化餅乾中，做成大麻巧克力餅乾。

此外，盧男去年8月聯絡廖姓男子買賣大麻菸彈，因對方開價高於預算，盧男改以新台幣6000元購買2包大麻而持有第二級毒品。檢方近日將盧男依犯毒品危害防制條例製造及持有第二級毒品等罪嫌起訴。廖男涉犯販賣第二級毒品罪嫌部分另案起訴。

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