台中工廠二代伸手牌...開家人BMW買毒 車內吸食逮正著

台中市林姓男子家中經營工廠，但林平時遊手好閒，誤交損友後染上毒癮，台中市刑大四隊在去年8月間獲報後，多日跟監埋伏，發現林駕駛一輛BMW休旅車在南屯區一處空地，準備吸食K他命時，前往抓人，查獲一罐13餘公克的K他命，警詢後依毒品罪移送法辦，檢方命交保，近日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵四隊在去年8月間查緝毒品販賣網路，期間埋伏多日，發現林姓男子（40歲）駕駛BMW休旅車，停在南屯區一處空地前，趁林躲在車內吸食K他命解癮之際，趁隙而上，一舉將林制伏，當場在車內發現1罐毛重13.45公克的K他命。

據查，林平日遊手好閒，駕駛的BMW高級轎車是家人購買，家人經營工廠，平日經濟來源都是靠家中供給，毒品是友人提供，因一時好奇所以嘗試吸食而成癮，當日是準備吸食K他命即遭警方查獲。

警方另外採集林的尿液樣本、扣案毒品，將送往相關機構進行鑑識，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大隊長李明道呼籲，查緝毒品為警方持續性重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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