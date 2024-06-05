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勇消殉職／消防署：靜待災害調查釐清
新竹市「晴空匯」住宅大樓火警造成兩名消防員殉職，議員質疑當天管制站沒有兩名殉職勇消名牌，並爆料殉職消防員八度求救，竹市消防局卻只收到兩聲Mayday訊號，導致消防員無辜喪命。資深消防指揮官指出，現場環境不佳確實可能訊號聽不清楚；消防署則表示，消防員殉職事件正進行調查，待完整災害調查報告出爐後才能釐清。
消防專家林金宏說，救災當下指揮官可能有很多事正在處理，比如與中心通話，或有其他消防員在呼叫，中間可能有遺漏這是正常的，「不能用事後回溯的錄音去評估當下的情形，或用來究責，這樣太過嚴苛」。
新北市一名消防員指出，之前就曾發生過火警現場過於吵雜，無線電呼叫根本聽不清楚，且若其他消防人員同時間呼叫，就會發生蓋台情形。另外，無線電訊號還會因火場地形或在室內、地下室，導致訊號不穩定。
資深消防指揮官也指出，現場環境不佳造成訊號聽不清楚是合理的，也是火場或災害搶救過程常發生的事，聽者也會受環境因素影響。
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