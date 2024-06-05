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勇消殉職／晴空匯多項消防缺失 排煙故障、防火門不符規格

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋鄭媁／連線報導

新竹市府昨公布晴空匯消防稽查結果，包括發生火警的Ｄ棟與其他ＡＢＣ棟均查出多項缺失；市長高虹安說明，失火大樓管道間電線過於密集，引發電線走火，一般電源與緊急電源在同個管道，使得緊急電源無法送達排煙裝置，另外，管道間防火填塞不確實，造成防火區劃設計失效，或根本沒防火填塞，將請檢調釐清責任。

新竹市府都發處副處長蘇文彬表示，晴空匯建案由豐邑建設起造、趙英傑建築師事務所設計。五月廿九日消防局稽查缺失，包含火警自動警報設備受信總機故障、緊急升降機或特別安全梯間排煙進風設備故障、室內消防栓設備末端放水壓力不符規定、自動灑水設備放水壓力不符規定、緊急廣播設備故障、緊急發電機故障，通知管委會限期改善。

市府各單位昨再與建築師、機電技師前往晴空匯消防安檢，發現建案電線過於密集、一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間、管道間防火填塞未確實致防火區劃失效、緊急排煙系統故障、地下室防火門未依規定規格設置、常閉式防火門未確實關閉等缺失，至於電線材質是否符合防火要求尚待釐清。

蘇文彬表示，不只發生火警的Ｄ棟，ＡＢＣ棟都有相關缺失，市府以違反建築法裁罰管委會十二萬元；至於防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定等，則交由檢調進一步釐清起造人、監造人或承造人責任。

台灣公安學會理事長劉進明建議，電氣線路管道間列為建築物竣工查驗必要項目；管道間的防火區劃納入建築物公共安全檢查簽證項目，保護避難路徑的安全。

建築師 晴空匯

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