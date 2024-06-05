冷眼集／竹市勇消殉職 消防局長的鱷魚眼淚

新竹市消防局長李世恭落淚，情緒一時難以控制，高虹安在旁不斷安撫。記者黃羿馨／攝影 晴空匯高樓火警造成勇消李詠真、周立鑫殉職，兩人生前求救錄音檔外流，消防局第一時間不是對外說明為何無線電訊號微弱、如何補救，反是急忙喊告，大動作處理「洩密者」，企圖製造寒蟬效應，甚至將不在管制站名單上的責任推給殉職兩人，聲稱是「太急於救人」，不斷找藉口推諉，看在罹難者家屬眼裡，情何以堪？

第一線消防員對於無法挽救弟兄生命痛哭，昨在記者會上痛哭，身為消防局長的李世恭也淚灑現場，但翻開李的黑歷史，不但曾指派消防員到南寮漁港掃風飛砂，登上媒體版面，更有基層消防員不滿連動物園沒水也要水箱車支援，還得幫河馬洗澡。

李世恭身為竹市消防指揮體系負責人，不自我反省，設法解決火場安全問題，落實消防員、指揮官、安全官訓練，反追究是誰洩漏無線電音檔；若非殉職消防員曾清楚呼救，消防局又未主動說明，為何有人要向議員揭露？

晴空匯被查出緊急排煙系統故障、常閉式防火門未確實關閉等缺失，造成濃煙迅速竄升、蓄積，竄進家戶；諸多可先預防卻不作為的「人禍」，導致一場小火釀成不幸，市府若只是罰錢了事，如何能讓建商記取教訓？

哲學家黑格爾說「歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何教訓」，每當火災殉職案發生，各界莫不痛心，但若未設法改變體制與官僚問題，如殉職消防員未在管制板上的問題一再發生，長官再多眼淚，終究是鱷魚的眼淚。