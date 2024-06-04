民團籲充實消防人力裝備 消防署：將提升科技救災

新竹市集合式住宅晴空匯火警釀2名消防員殉職，有民團指出，消防員人力嚴重短缺，盼盡快充實軟、硬體和養成教育；消防署今晚說，將提升科技救災能力，並攜手國土署聯合稽查。

晴空匯日前火警造成2名消防員殉職。中華民國消防退休人員協會總會長唐雲明今天指出，消防員人力短缺是嚴重問題，會排擠該有的訓練，希望新政府拿出魄力，儘快充實消防員人力並增加裝備，同時解決消防養成教育的系統性危機。

消防署晚間透過新聞稿回應表示，針對晴空匯火警事件造成消防人員殉職，已依消防法啟動災害事故調查，並持續提出多項具體提升災害搶救策略，積極回應各界相關建議，以強化消防人員安全保障。

在維護高層建築物公共安全方面，消防署說明，將與國土管理署密切合作，擴大辦理聯合稽查，儘速完成公安申報簡圖介接119派遣系統，以利外勤消防人員迅速掌握起火建築物平面狀況。

同時，也和國土署就通風排煙設計、管道間防火填塞施工及防火區劃等問題，召開專案會議研商。

消防署指出，內政部已向行政院爭取約新台幣260億元、23項中長程計畫，補助地方政府增加消防裝備器材，提升科技救災能力。

另外，科技救災部分，除推動運用救災機器人及無人機外，室內定位裝備已奉行政院核定將於民國114至118年購置43套，消防人員將可經由身上小型無線發報器，即時於73輛通訊平台指揮車，顯示人員移動軌跡及通訊，讓指揮車有效掌握消防人員在建築物內的位置，以提供必要協助。

消防署指出，為強化現場指揮管制，已自今年4月起推動「救災安全推動幹部教育訓練」，分別在北、中、南及東部辦理8場次大隊長以上幹部訓練，並已於111年起開辦7項新式課程，包含消防人員自救、緊急救援小組（RIT）及事故安全官等項目，全面從管理面向訓練加強。

至於外界關注的「國家消防學院」，消防署說，也已於去年委託專業團隊進行評估，預計今年完成報告納入後續政策參考。