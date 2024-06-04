快訊

唐治平二度失聯…警方曝他赴警局問1事後不見人影 沒領相驗證明書、沒去地檢署

引發軍隊基層騷動…北韓遭爆90名軍人命喪船難 外媒曝內幕：加劇兩韓緊張

民團籲充實消防人力裝備 消防署：將提升科技救災

中央社／ 台北4日電

新竹市集合式住宅晴空匯火警釀2名消防員殉職，有民團指出，消防員人力嚴重短缺，盼盡快充實軟、硬體和養成教育；消防署今晚說，將提升科技救災能力，並攜手國土署聯合稽查。

晴空匯日前火警造成2名消防員殉職。中華民國消防退休人員協會總會長唐雲明今天指出，消防員人力短缺是嚴重問題，會排擠該有的訓練，希望新政府拿出魄力，儘快充實消防員人力並增加裝備，同時解決消防養成教育的系統性危機。

消防署晚間透過新聞稿回應表示，針對晴空匯火警事件造成消防人員殉職，已依消防法啟動災害事故調查，並持續提出多項具體提升災害搶救策略，積極回應各界相關建議，以強化消防人員安全保障。

在維護高層建築物公共安全方面，消防署說明，將與國土管理署密切合作，擴大辦理聯合稽查，儘速完成公安申報簡圖介接119派遣系統，以利外勤消防人員迅速掌握起火建築物平面狀況。

同時，也和國土署就通風排煙設計、管道間防火填塞施工及防火區劃等問題，召開專案會議研商。

消防署指出，內政部已向行政院爭取約新台幣260億元、23項中長程計畫，補助地方政府增加消防裝備器材，提升科技救災能力。

另外，科技救災部分，除推動運用救災機器人及無人機外，室內定位裝備已奉行政院核定將於民國114至118年購置43套，消防人員將可經由身上小型無線發報器，即時於73輛通訊平台指揮車，顯示人員移動軌跡及通訊，讓指揮車有效掌握消防人員在建築物內的位置，以提供必要協助。

消防署指出，為強化現場指揮管制，已自今年4月起推動「救災安全推動幹部教育訓練」，分別在北、中、南及東部辦理8場次大隊長以上幹部訓練，並已於111年起開辦7項新式課程，包含消防人員自救、緊急救援小組（RIT）及事故安全官等項目，全面從管理面向訓練加強。

至於外界關注的「國家消防學院」，消防署說，也已於去年委託專業團隊進行評估，預計今年完成報告納入後續政策參考。

晴空匯 消防員

延伸閱讀

晴空匯火警音檔錄到求救 議員批現場人員未注意

晴空匯燒出高樓危機 16樓以上1個月內消防公安聯合抽查

晴空匯2勇消殉職 公祭前夕下令加強龍舟訓？新竹市消防局長回應

晴空匯其他棟樓消防稽查發現多項缺失 排煙故障、未設防火門

相關新聞

中捷「短褲伯」有練過！秒懂長髮男眼神 3秒奪刀過程曝光

台中捷運日前發生隨機砍人事件，洪姓男子帶3把刀在車廂朝人就砍，被乘客們奪刀、制伏。今天台中市府公開表揚這群中捷英雄。其中...

晴空匯火警音檔錄到求救 議員批現場人員未注意

新竹市「晴空匯」火警釀2名消防員殉職，民進黨竹市黨部今天指出，根據救災無線電錄音檔顯示，內容有錄到求救訊號，相關訊號就應...

晴空匯多項缺失釀憾事法規至今無要求 竹市府籲中央修法

新竹市「豐邑晴空匯」高樓火警，造成消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，新竹市長高虹安今天率消防局、都發處召開記者會，都發處副處...

晴空匯燒出高樓危機 16樓以上1個月內消防公安聯合抽查

新竹市晴空匯火警釀2名消防員殉職。國土署今天說，要求縣市政府清查轄內16樓以上建築物，並與建管系統連線全面列管公安，中央...

殉職2勇消不在管制站名單 消防局長研判：太急於救人

晴空匯高樓火警釀2名消防員不幸殉職，新竹市消防局長李世恭昨天在議會答詢時驚爆2名殉職的勇消周立鑫和李詠真未在管制站名單。...

晴空匯2殉職勇消外流音檔何來？ 疑火場內無線電手提台錄下

新竹市「豐邑晴空匯」高樓火警，造成消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，李世恭今再次強調，現場外頭消防同仁收到的無線電訊號微弱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。