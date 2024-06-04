晴空匯多項缺失釀憾事法規至今無要求 竹市府籲中央修法

新竹市「豐邑晴空匯」高樓火警，造成消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，新竹市長高虹安今天率消防局、都發處召開記者會，都發處副處長蘇文彬更指出晴空會多項缺失，包括電線過於密集、緊急排煙系統故障等，新竹市長高虹安強調，晴空匯使照發放時間是在2015年，而防火區劃及防火填塞，至今仍無相關法規要求，呼籲中央儘速修法，避免更多憾事發生。

蘇文彬指出，今天市府各單位與建築師、機電技師前往晴空匯進行消防安檢，發現該建案電線過於密集、一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間、管道間出現多處橫向貫穿開口、管道間防火填塞未確實致防火區劃失效、管道間延伸之隱蔽空間無法確認是否有確實施作防火、緊急排煙系統故障、地下室防火門未依規定規格設置、常閉式防火門未確實關閉等缺失，且電線材質是否符合防火要求尚待釐清。

蘇文彬表示，稽查人員現場告知缺失狀況，以違反建築法第77條，依建築法第91條裁罰管委會12萬元；至於防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定等，則交由檢調進一步釐清起造人、監造人或承造人責任。

蘇文彬補充，晴空匯建案由豐邑建設股份有限公司起造、趙英傑建築師事務所設計之1幢4棟地上28層、地下4層，共596戶之集合式住宅，2012年5月25日核發建照、2014年12月8日竣工，並於2015年6月18日核發使照。

高虹安強調，晴空匯使照發放時間是在2015年，至今仍無相關法規要求，確保防火區劃及防火填塞的落實，而豐邑晴空匯於火災當時，緊急升降梯不能使用，導致救災同仁只能爬樓梯，且排煙裝置也因為緊急電源線路燒斷無法作動，消防員必須在煙霧彌漫的狀況下，想辦法摸索並疏散民眾。此類住宅應該要有更多中央法規來規範，呼籲中央儘速修法，避免更多憾事發生。

新竹市政府宣佈，即日起現行非安檢項目之防火區劃（含防火填塞等）部分納入新竹市集合住宅安檢項目，並由都發處併同消防局針對新竹市其餘96棟尚未完成公安申報及消防安檢之高樓層建築物，於6月6日起，每日安排2棟實施建築公安及消防安全檢查。