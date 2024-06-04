中捷「短褲伯」有練過！秒懂長髮男眼神 3秒奪刀過程曝光

台中捷運日前發生隨機砍人事件，洪姓男子帶3把刀在車廂朝人就砍，被乘客們奪刀、制伏。今天台中市府公開表揚這群中捷英雄。其中6旬的「短褲伯」王榮發今還原現場表示，當時一看到長髮男的求救眼神，用年輕學的空手道，3秒鐘奪刀；他本想自己來對付凶嫌，沒想到凶嫌沒來，最後他拿刀背狂敲洪嫌的手9下，洪嫌才放開第二把刀，他拿著2把刀站在車廂門口等著，避免洪嫌逃出。

台中捷運上個月21日驚傳隨機砍人事件，洪姓凶嫌拿刀先砍17歲呂姓高中生三刀，再砍「長髮哥」，王姓「短褲伯」奪下凶嫌的刀後，凶嫌再拿另一把刀砍「長髮哥」，「長髮哥」臉被砍二刀仍浴血與凶嫌搏鬥，「雨傘哥」拿雨傘誤戳「長髮哥」二下後，再戳凶嫌，後由蕭姓黑衣大叔上前控制犯嫌持刀手臂，並將其壓制在車門邊，眾人合力將凶嫌壓制在地，交由警方處理。

王榮發說，事發當下，他原本想說拿包包擋一擋嫌犯，後面的人就可以逃，結果看到「長髮哥」跟洪嫌抱在一起在搶刀，起初還分不清楚誰持刀，但還好看到「長髮哥」求救的眼神，且臉上刀傷，後看到洪嫌拿刀，隨即2步上前靠身、壓住刀柄，還好是刀背，再壓刀背，側身一轉，順勢3秒鐘，就把刀搶下。

王榮發指出，「當下當然會怕」，自己是硬著頭皮上的，遇到這種情況，擋比較重要，不擋的話，後面的人就糟糕了。被問及「本身有練過武術嗎？」他回答，這是自然反應，年輕時有練過空手道。

王榮發說明，眾人都不知道洪嫌身上有幾把刀，他奪下刀以後，請其他乘客走開，自己來對付凶嫌，沒想到凶嫌沒來，反而是從地上拿起另一把刀，往反方向與「長髮哥」搏鬥到另一個車廂，他只好追過去，正好蕭姓黑衣大叔將洪嫌推壓至車門，他便拿菜刀的刀背狂敲洪嫌仍拿著水果刀的手，沒想到他死握著不放手，因此第6下開始加大力道，直到第9下才掉刀，他一喊「刀子掉了」，其他乘客合力制伏凶嫌，他也趕緊拾起第2把刀，站在車廂門口等著，避免洪嫌逃出。