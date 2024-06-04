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失婚柬女中壢鬧區持刀隨機攻擊傷2男 法官判囚2年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

42歲葉姓女子多年前自柬埔寨遠嫁雲林後離異，近年在中壢街頭遊走犯案，去年2至6月初，分別於台鐵中壢臨時站3樓人行天橋上毆打、揮砍彭姓街友，又於某宮廟祭拜時因故持刀刺傷黃男腰際差點出人命，遭殺人未遂罪送辦，桃園地院審結，將葉女改依3次傷害罪分別論刑，判處應執行徒刑2年6月，可上訴。

判決指出，葉女與彭姓街友素不相識，去年2月14日上午8點19分，在台鐵中壢臨時站3樓人行天橋上某處，將彭男暴打一頓後離去，2分鐘持水果刀返回，對著彭的頭部、後頸、右耳根及左肩多處揮砍，造成他的頭部、右耳下、後腦杓及左肩等多處撕裂傷；又於同年5月31日下午4點，再回來持美工刀向彭男揮砍，造成彭的右上眼皮及後背2處撕裂傷。

葉女另於去年6月1日上午11點54分，在桃園市中壢區中山東路某宮廟旁，僅因黃男阻止她點香拜拜，竟心生不滿，突然拿出預藏水果刀，刺向黃男的右側腰部，造成黃男右側腎臟有穿刺損傷併後腹腔血腫等傷害，黃當場大失血差點喪命。

法官審酌，被告葉女與彭男素不相識，竟無故多次傷害彭男，又與黃男僅因細故發生爭執，不思理性溝通解決歧見、相互包容尊重，竟傷害黃男，分別造成彭、黃2男受有頭部撕裂傷、腎臟穿刺傷等傷害，足見她的自我控制能力欠佳。

又被告葉女犯後矢口否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度惡劣。兼衡被告於警詢時自陳未受過教育、無業、經濟勉持，暨其犯罪動機目的、素行等情狀，分別量處適當之刑，並定其應執行2年6月，以示懲儆。

有搶奪、傷害等前科的葉姓女子，去年2、5月於台鐵中壢火車站3樓人行天橋上二度持刀揮砍彭姓街友，另於6月1日則在中壢區中山東路街道旁因故持水果刀刺傷黃姓男子右腰部，桃園地院審結，將葉女改依3次傷害罪，判處應執行徒刑2年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
有搶奪、傷害等前科的葉姓女子，去年2、5月於台鐵中壢火車站3樓人行天橋上二度持刀揮砍彭姓街友，另於6月1日則在中壢區中山東路街道旁因故持水果刀刺傷黃姓男子右腰部，桃園地院審結，將葉女改依3次傷害罪，判處應執行徒刑2年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
有搶奪、傷害等前科的葉姓女子，去年2、5月於台鐵中壢火車站3樓人行天橋上二度持刀揮砍彭姓街友，另於6月1日則在中壢區中山東路街道旁因故持水果刀刺傷黃姓男子右腰部，桃園地院審結，將葉女改依3次傷害罪，判處應執行徒刑2年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
有搶奪、傷害等前科的葉姓女子，去年2、5月於台鐵中壢火車站3樓人行天橋上二度持刀揮砍彭姓街友，另於6月1日則在中壢區中山東路街道旁因故持水果刀刺傷黃姓男子右腰部，桃園地院審結，將葉女改依3次傷害罪，判處應執行徒刑2年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

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