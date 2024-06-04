竹市火警2勇消殉職 民團籲充實消防人力增加裝備

新竹市集合式住宅晴空匯日前火警造成2名消防員殉職。中華民國消防退休人員協會總會長唐雲明今天表示，消防員人力短缺是嚴重問題，會排擠該有的訓練，他希望新政府拿出魄力，儘快充實消防員人力，並增加裝備，同時解決消防養成教育的系統性危機。

針對近期消防員因救災而不幸殉職事件，國民黨組發會社會部主任水雲翔召開記者會，呼籲政府單位應儘速修正相關法令或消防標準，並補足消防人力、增進裝備、提升消防教育等，系統性的解決問題，以確保深陷火場的消防弟兄安全，避免類似悲劇再發生。

水雲翔今天召開「消防員殉職頻傳，消防人員救災安全如何保障？」記者會，邀請中華民國消防退休人員協會總會長唐雲明、台灣公安學會理事長劉進明、新北市消防器材商業同業公會榮譽理事長許志淞等人與會。

水雲翔指出，從去年的2月到今年的5月，不到一年半的時間，就有8名英勇的消防員殉職，這10年中，殉職的消防員有43名；消防人員出生入死擔負非常大的風險，但勞動條件面臨好幾項問題。

關於消防員勞動條件問題，水雲翔表示，消防員人力不足，每名消防人員平均要負責1320名民眾；消防員雜務太多，人少但未專業分工，文書業務壓住訓練的時間；消防員的設備老舊，影響到救災現場的安全，以及消防員的工時太長，造成過勞。

水雲翔指出，消防人員工作權益促進會不斷呼籲行政院，讓他們籌組工會，也希望政府長期正視公務體系的安全。現在公務人員職業安全法規是公務人員安全及衛生防護法，遠不及勞工所使用的職業安全衛生法，就是缺乏專業的機關作為監督裁罰和勞檢，希望能以職業安全衛生法來終止消防人員殉職頻傳的悲劇。

唐雲明表示，台灣號稱是AI人工智慧強權，但消防員用的卻是最落後的無線電，質疑消防人員搶救的定位系統在哪裡。經常講「預防重於搶救」，前端的預防沒做好，就是消防弟兄要去送命。此外不僅是消防設備，消防員人力短缺也是嚴重問題，而人力不足就會排擠該有的訓練。

唐雲明指出，他呼籲新政府與社會大眾對消防系統目前的困境一定要有一個透徹的了解，也希望新政府一定要拿出魄力，儘快充實人力，並增加裝備，同時解決消防養成教育的系統性危機，將警消養成教育提升到大學程度。